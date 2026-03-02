Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Директор в ЦСКА: „За съжаление Велинов и Пенев не успяха да стъпят на новата Армия“

02 март 2026, 20:54 часа 294 прочитания 0 коментара

Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров беше пред стадион „Българска Армия“ днес, като поднесе цветя в памет на великия Георги Велинов. Джони, както е прякорът на Велинов, напусна нашия свят на 68-годишна възраст в неделя, на 1 март. След като остави цветята във възпоменателния кът на Джони Велинов, Михаил Александров сподели свои спомени и мисли за легендарния вратар. Той изрази съжалението си, че Велинов и друга наскоро починала легенда на ЦСКА – Димитър Пенев, няма да могат да стъпят на новия стадион на „червените“.

Михаил Александров: „Беше един страхотен човек“

Ето какво каза Михаил Александров: „Имах честта да го познавам не само като ръководител, а и като футболист на клуба. Нещото, с което мога да го запомня, е, че винаги беше позитивен. Беше един страхотен човек, който наистина обичаше ЦСКА и даваше сърце и душа за този клуб.

Още: Любо Пенев: Светъл да е пътят ти, бате Джони!

Михаил Александров

„Те ще останат в историята на ЦСКА“

Ние от ръководството сме били повече от загрижени за състоянието му в последно време. Искахме той да се върне там, където му е мястото - на новия стадион. За съжаление той и Димитър Пенев не успяха да се преборят и да стъпят на новата “Армия”. Те ще останат в историята на ЦСКА като емблематични легенди за клуба и това никога няма да бъде изтрито“.

Още: Левски за Джони Велинов: Достоен съперник, изключителен вратар и човек!

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
ЦСКА Михаил Александров Георги Велинов
