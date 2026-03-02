Макрон обяви: Увеличаваме броя на ядрените бойни глави (ВИДЕО)

"Наредих да увеличим броят на ядрените бойни глави в арсенала ни". Това обяви френският президент Еманюел Макрон. И добави, че за да няма повече спекулации, Франция няма да изнася информация за това колко ядрени бойни глави притежава.

Преди извлението на френския президент беше известно, че Франция разполага с общо 290 ядрени бойни глави в арсенала си. 280 от тях са готови оперативно за употреба. Около 240 бойни глави са разпределени на 48 балистични ракети M51, намиращи се на борда на четири атомни подводници клас Triomphant. Макрон представи плана си в реч именно в Ил Лонг, базата на четирите френски ядрени подводници с балистични ракети. Около 50 бойни глави са предназначени за крилати ракети ASMP-A, чиито носители са френските изтребители Rafale.

Франция е четвъртата по големина ядрена сила в света (след Русия, САЩ и Китай) и единствената страна в Европейския съюз със собствен ядрен арсенал, след като Великобритания излезе от Съюза. Френският план за увеличение на ядрения арсенал е подкрепен от Обединеното кралство и има за цел да засили стратегическата автономност на Европа и да намали зависимостта ѝ от САЩ - ОЩЕ: Наша съседка може да отиде под френския „ядрен чадър“