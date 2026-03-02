Илиан Илиев и Черно море заровиха томахавките, треньорът остава начело на „моряците“

Ръководството на Черно море намекна, че е постигнало споразумение с Илиан Илиев и специалистът е бил успокоен. Треньорът беше меко казано афектиран след загубата през уикенда от Добруджа и намекна, че е готов да се раздели с дългогодишния си пост начело на „моряците“.

"Най-силното оръжие на Черно море е единството"

„Най-силното оръжие на „Черно море“ е единството. Постиженията в последните години са доказателство за това. Най-лесно е да се хвърлят безразборно обвинения към всички страни, когато има сътресения. Точно в трудностите обаче не трябва да се губи доверието и вярата. Това е времето за силните. Изпитанията каляват. Продължаваме борбата заедно, защото Морето е много по-голямо от нас самите“, написаха от „Тича“ и прикачиха снимка с Илиан Илиев.

Специалистът е начело на Черно море от 2017 г. насам и вече е водил представителния отбор в 295 срещи – 129 победи, 82 ремита и 84 загуби. Известно време той комбинираше клубното ръководство с поста на национален селекционер. Води България в 18 битки за 3 победи, 9 равенства и 6 загуби.

