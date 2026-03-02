След поредната издънка: Треньорът на Лудогорец заговори за умора и каза от какво се нуждаят "орлите"

Старши трньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо даде своето мнение след хикса на "орлите" срещу Локомотив Пловдив в двубой от 23-тия кръг на Първа лига. Специалистът призна за ментална умора у възпитаниците си заради натоварения цикъл от мачове през 3 дни. Според норвежеца в момента разградчани най-много се нуждаят от тренировки, за да подобрят взаимодействието в атака. Хьогмо изрази нетърпение за дербито с Левски в четвъртък.

Хьогмо след загубата на Лудогорец от Локо Пловдив

„Ако се вгледате в мача днес, ще видите, че не успявахме да създадем достатъчно възможности. Не бяхме достатъчно прецизни във финалното докосване. Когато не вкараме, това започва да носи напрежение. Играхме срещу отбор, който се защитава много добре, не оставя много пространства. Трябваше да се възползваме по-добре. В такива мачове най-трудно е да вкараш първия гол“, заяви Хьогмо след равенството на Лудогорец с Локо Пловдив.

„Факт е, че ни се събраха много двубои за този кратък период. Знаем, че това е предизвикателно. Искаме да сме еднакво енергични, но и знаем, че предстоят мачове след 3 дни. Това е нещо, с което трябва да се справим. Виждам, че някои от футболистите са ментално изморени от този натоварен цикъл. Трябва да останем спокойни. Да, трябва да сме спокойни, но и фокусирани“, обясни той.

„Това, от което се нуждаем, е повече време за тренировки между мачовете. Това е най-трудното във футбола – да създадеш връзки в нападение. От тази гледна точка това може да ни е полезно. Както казах, можем само да се подготвим максимално добре. Още един мач с Левски, вече играхме два пъти. Нека да се възстановим, гледам с нетърпение към мача с Левски. Сигурен съм, че и самите играчи ще искат да се покажат“, завърши треньорът на Лудогорец.

