Душан Косич направи любопитен коментар за талант на ЦСКА и отсече: Съжаляваме, че не бихме Лудогорец

Старши треньорът на Локомотив Пловдив - Душан Косич, даде своето мнение след равенството с Лудогорец в двубой от 23-тия кръг на Първа лига.

"Вложихме много усилия в тази среща, знаехме, че няма да е леко. Знаехме, че в дадени моменти трябва да оцелеем. Когато се прибереш пред твоята врата даваш шансове на съперника. Генерално сме доволни даже изпитваме леко разочарование, че изпуснахме две точки", започна Косич.

"Много по-лесно е да се защитаваш и после да играеш в преход. През първото бъркахме някои пасове, но през второто това се подобри. Всяка точка за нас е много ценна", добави той.

"Не искам да се оправдавам с това, че имаме много контузени. Имаме момчета, които работят много здраво всеки ден. Казах на играчите, че съм доволен от начина, по който те играят. След 20 минути исках да го сменя, защото си изкара глупав жълт картон. Езикът на тялото му не ми хареса, но след това се събуди и показа, че може да ни помогне. Общо взето съм доволен от представянето му", каза специалистът относно най-новото попълнение на тима Георги Чорбаджийски.

"Някои от момчетата са подготвени да играят през три дни. Има момчета, които са много добре подготвени физически, но има и такива като Жоел Цварц, които току-що пристигнаха и може би ще им трябва време. Имаме и млади футболисти, които сега навлизат в мъжкия футбол. Ако работим усърдно, вярвам, че ще продължаваме да печелим точки", завърши наставникът на Локо Пловдив.