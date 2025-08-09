Лудогорец получи "Не" от бразилски гранд за контузен таран. Ще предложат ли повече "орлите"?

Ръководството на Лудогорец удари на камък с поредна оферта за нападателя на бразилския гранд Гремио - Андре Енрике. Новината съобщава журналистът Фабио Варгас. "Орлите" са предложили да вземат тарана под наем за 300 хиляди долара, като в договора е предвидена и клауза от 3 милиона долара откупна цена. Предложението обаче било отхвърлено с искане за 5 милиона долара. Родният хегемон ще продължи да търси състезател на този пост.

Отрязаха Лудогорец

Високият 190 см Енрике лекува травма на бедрото и не е ясно кога точно ще се завърне в игра. Последният му двубой е на 19 юли. Именно в този мач футболистът се контузва. Любопитното е, че в края на миналия месец Гремио вече отклони първото предложение на Лудогорец за нападателя, когото иска да продаде направо за 5 милиона долара.

🚨🇪🇪 #Grêmio recusou proposta de empréstimo do #Ludogorets, da Bulgária por André Henrique. 300 mil dólares pelo empréstimo de 12 meses, com opção de compra de U$ 3 milhões de dólares. pic.twitter.com/8R8HpjOuZw — Fábio Vargas (@fabioHDG) August 9, 2025

Гремио привлича Андре Енрике от Ерсилио Луз в началото на 2024 година, като плащат за правата му 1,2 милиона евро. През годината има общо 18 мача, 2 гола и 1 асистенция за бразилския тим във всички турнири.

Любопитното е, че авторитетният Transfermarkt го оценява на 1 милион евро - далеч под исканите 5 милиона долара. Преди Гремио 23-годишният нападател е защитавал цветовете още на Капивариано и Еркилио Луз. Ръководството на Лудогорец вижда Енрике като решение на проблемите в атака. На поста централен нападател Руи Мота може да разчита на Ерик Биле и новопривлечения Машадо. Вторият обаче все още няма мачове, а треньорът често залага и на състав с фалшива деветка. Голямата звезда Квадво Дуа пък все още лекува травма.

