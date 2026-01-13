Войната в Украйна:

Лудогорец стройно си спазва плана, с който да гони Левски за титлата

Българският шампион Лудогорец стройно си спазва плана, с който да бъде боеспособен да се конкурира с Левски за титлата през втория дял от сезона. Около това мнение се обединиха спортните журналисти на Actualno.com Стефан Йорданов, Бойко Димитров и Николай Илиев в последния епизод на "Точно попадение", в което се коментира селекцията на двата гранда. Докато Левски бездейства на трансферния пазар, разградчани вече се подсилиха с двама нови играчи, и то на позициите, на които имаха най-голяма нужда.

Лудогорец взе играчи на позициите, на които има най-голяма нужда

"Лудогорец взеха играчи точно на позициите, на които имат най-голяма нужда. На позицията централен нападател - Руан Круз, и на позицията ляв бек - Винисиус Ногейра. Понеже Антон Недялков влиза в по-напреднала футболна възраст, а и го преследват контузии. Всъщност Лудогорец стройно си спазва плана, взеха футболистите, от които имат нужда. Иначе те си имат и защитници, и халфове, и крила. Сега остава да влязат във форма и да разчитат, че Круз ще възроди кариерата си", заяви Бойко Димитров.

Руан Круз и Квадво Дуа

Лудогорец няма нужда от допълнително подсилване

"Не знам дали на Лудогорец им трябва подсилване на други позиции. Аз си мисля, че Лудогорец до тук ще спре с трансферите, освен ако не се търси някаква дълбочина на някой пост. На този етап на мен ми изглежда безсмислено", добави още той.

"Лудогорец много внимателно подбира играчите си, защото иска да е много сигурен какво ще се случи през втория полусезон. Не иска да рискува с нов нападател, затова и взе Круз, който познава клуба отвътре. И може би ще бъде по-лесно да се гони Левски с нападател, който е играл за клуба", каза Стефан Йорданов.

