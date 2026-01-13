Лудогорец стройно си спазва плана, с който да гони Левски за титлата

Българският шампион Лудогорец стройно си спазва плана, с който да бъде боеспособен да се конкурира с Левски за титлата през втория дял от сезона. Около това мнение се обединиха спортните журналисти на Actualno.com Стефан Йорданов, Бойко Димитров и Николай Илиев в последния епизод на "Точно попадение", в което се коментира селекцията на двата гранда. Докато Левски бездейства на трансферния пазар, разградчани вече се подсилиха с двама нови играчи, и то на позициите, на които имаха най-голяма нужда.

Лудогорец взе играчи на позициите, на които има най-голяма нужда

"Лудогорец взеха играчи точно на позициите, на които имат най-голяма нужда. На позицията централен нападател - Руан Круз, и на позицията ляв бек - Винисиус Ногейра. Понеже Антон Недялков влиза в по-напреднала футболна възраст, а и го преследват контузии. Всъщност Лудогорец стройно си спазва плана, взеха футболистите, от които имат нужда. Иначе те си имат и защитници, и халфове, и крила. Сега остава да влязат във форма и да разчитат, че Круз ще възроди кариерата си", заяви Бойко Димитров.

Лудогорец няма нужда от допълнително подсилване

"Не знам дали на Лудогорец им трябва подсилване на други позиции. Аз си мисля, че Лудогорец до тук ще спре с трансферите, освен ако не се търси някаква дълбочина на някой пост. На този етап на мен ми изглежда безсмислено", добави още той.

"Лудогорец много внимателно подбира играчите си, защото иска да е много сигурен какво ще се случи през втория полусезон. Не иска да рискува с нов нападател, затова и взе Круз, който познава клуба отвътре. И може би ще бъде по-лесно да се гони Левски с нападател, който е играл за клуба", каза Стефан Йорданов.

Какво още се каза по темата за Лудогорец, Левски и ЦСКА - гледайте във видеото: