"Звучи нелепо Лудогорец да премира ЦСКА, за да скача на Левски. Стимулирането е в сферата на спекулациите"

Стимулират ли се отбори, за да скачат на Левски в първенството? Този въпрос бе повдигнат на дневен ред от изпълнителния директор на "сините" Даниел Боримиров, който обяви, че има информация, че са премирани отбори, за да спрат лидера в класирането. Темата бе обсъдена и в последния епизод на "Точно попадение", където спортните журналисти Стефан Йорданов, Бойко Димитров и Николай Илиев се обединиха около мнението, че подобни твърдения по-скоро са в сферата на спекулациите.

Кой да се премира, за да скача на Левски?

"Стимулиране на отбори да скачат на Левски? Това е в сферата на спекулациите. Може и да е имало стимулиране. В годините назад беше често срещана практика да се премират футболисти на чужди отбори да скачат на конкурент. Но кой да премира - ЦСКА ли да премира? Евентуално Лудогорец, ама кой да премира - ЦСКА? Или ЦСКА 1948? Или Черно море? Тези отбори така или иначе си скачат срещу Левски. Вариант е да дадеш премия на Ботев Враца и те да завъртат храбър хикс", заяви Бойко Димитров.

Левски - ЦСКА

Всеки иска да се докаже в мачовете с ЦСКА и Левски

"Кой не би искал да скочи на Левски и ЦСКА? Всеки иска да се докаже срещу тези клубове и е нормално да са докрай амбицирани. Звучи малко като да си вържат гащите, защото няколко пъти чуваме такива коментари, че очакват удари под кръста", каза Стефан Йорданов. А Бойко допълни: "А и нали си представяте колко нелепо звучи, че Лудогорец премира ЦСКА, за да скочи на Левски? Много е в сферата на спекулациите." 

Стефан Йорданов
