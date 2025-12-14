Найденов посочи 8 хубави неща за ЦСКА 1948 и отсече: Корумпетата ще стават още по-нагли!

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов коментира изминалия полусезон за неговия тим, като отново се пошегува, че ще бъде трудна борбата да не изпаднат от елита. Преди началото на сезона имаше някои прогнози, че "червените" ще бъдат в битката за оцеляване, но сега тимът на Найденов се намира на втора позиция във временното класиране. Хазартният бос посочи 8 хубави неща за неговия тим от изминалия полусезон и алармира, че "корумпетата и футболната мафия ще бъдат още по-нагли през пролетта" спрямо неговия тим.

Цветомир Найденов е доволен от полусезона на ЦСКА 1948

Цветомир Найденов на няколко пъти имаше претенции към съдийството в българския футбол, като многократно говореше за "корумпета" и "футболна мафия". Той недоволства и от броя показани картони на неговия тим, както и от отсъдените дузпи срещу ЦСКА 1948. Ето какво гласи позицията на Цветомир Найденов във Фейсбук:

"Тегава ще е борбата да не изпаднем. Корумпетата и футболната мафия ще бъдат още по-нагли през пролетта. Може би ще има около 10 дузпи срещу нас и 2 за нас до края на сезона и ще получим около 86 жълти и 2 червени картона, ако се съди по статистиката от първите 19 кръга…това са фактите, всеки може да си ги анализира

Хубавите неща през първите 19 кръга за ЦСКА са:

Лука Маркес, на 14 години, вратар и вече има няколко групи за мач в Ефбет лига. Стоил Йорданов, на 16 години, крило, най-млад дебютант, 2009 г роден. С него и Марто Бойчев бихме Лудогорец с 5:4 Марто Бойчев, на 17 г, продължава да се развива и утвърждава в отбора. Всичките ни треньори са млади момчета: Иван, Жеката, Киро, Коста, Ицо ….. вещо ръководени от сър Юрий Васев. Разбихме на пух и прах всички футболни клишета, че отбор се прави за няколко трансферни прозореца, че трябвало време за стиковка и ала-бала… ние си вкарахме 5 гола на Лудогорец за 70 минути с 11 титуляра, които 2 месеца преди мача не се познаваха и през миналия сезон не играеха в ЦСКА! Успяхме да накараме футболните хора в ЦСКА да стават всяка сутрин в 6 часа и да започват работа в 7 В ДЮШ играем елитните групи с по-малки деца за да свикват с трудностите и пак сме сред най-добрите 8 отбора. Успяхме да си съхраним принципите, да си играем феърплей и да не пускаме аванта на никой

