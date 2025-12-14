Авторитетно испанско издание с ласкави думи за Хулио Веласкес, нарече го революционер в България

Авторитетното испанско издание Marca анализира доброто представяне на Левски под ръководството на старши треньора Хулио Веласкес. Не за пръв път медията пише суперлативи за специалиста, като сега заглавието е: "Хулио Веласкес прави революция в България и върна надеждата на Левски". В материала се подчертава, че "сините" зимуват на върха за пръв път от 17 години, въпреки са с по-нисък бюджет от останалите водещи отбори.

"Левски преживява исторически момент, а ключовото име зад тази трансформация е испанецът Хулио Веласкес, който успя да върне клуба на върха на българския футбол. Той пристигна през януари 2025 г. и направи силно завръщане на треньорската сцена, като направи впечатляващ край на годината. Той изведе Левски на първо място в класирането след последния мач преди зимната пауза", започват от Marca.

Според тях това не е обикновено лидерство, защото Левски завършва годината на върха за първи път от 17 години – постижение, което показва незабавния ефект от работата на Веласкес, пишат от медията и посочват статистиката на столичния гранд.

"Левски се утвърди като надежден и ясно разпознаваем отбор, способен да изпълнява стила, който характеризира испанския треньор: проактивен футбол, доминация с топката, комбинативна игра и висока интензивност в противниковата половина. Хулио Веласкес, въпреки младата си възраст, притежава богат международен опит в Испания, Португалия, Италия, Нидерландия, а сега и в България — път, който ясно личи в характера, който е придал на отбора", продължава испанската медия.

Левски – голямата изненада

"Всичко това придобива още по-голяма стойност, като се има предвид, че Левски разполага с един от най-ниските бюджети сред водещите клубове в страната. Въпреки това отборът успява да се представя над очакванията, утвърждавайки се като голямата сензация на сезона. Годината завършва с устремения напред Левски и с Хулио Веласкес в центъра на вниманието. Неговата фигура не само съживи клуба, но и го превръща в сериозен кандидат за всички трофеи в България", пишат от Marca.