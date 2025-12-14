Спряган за ЦСКА влезе само за дузпи и класира Ботев Враца напред за Купата на България

Ботев Враца елиминира Добруджа след изпълнение на дузпи от Купата на България.

Срещата започна в спокойно темпо и протичаше с повече борба. В 37-ата минута Генов пропусна една от малкото чисти ситуации за гостите след неразчетено излизане Аргилашки. 180 секунди по-късно стражът на добричлии игра с ръка извън наказателното поле при опит да пресече дълго подаване. Главният съдия Георги Кабаков го наказа с червен картон. На мястото на Аргилашки влезе Пламен Пепеляшев, който веднага трябваше да се намесва при изстрела от фал.

Младият вратар изби и силен шут на Стоянов. През втората част момчетата на Атанас Атанасов играха много достойно и в нито един момент не изпаднаха в глуха защита. Фол се отличаваше от Добруджа с много тичане и организиране на играта. На няколко пъти дори се доближаваха до положение, но силите не им достигаха. Така мачът отиде в продължения.

В първото от тях Ловрич стреля в аут от нелоша позиция. В 108-ата минута Керчев се намеси самопожертвователно и блокира удар на Генов. До края голове не паднаха, а в игра специално за дузпите се появи Димитър Евтимов. Той улови изпълненията на Леони и Джан Хасан. Стоянов пропусна за врачани, но това нямаше значение. Така включването на Евтимов се ознаменуваха с успех - Ботев е напред в турнира.