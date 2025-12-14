Героят на Ботев Враца заговори за финал, треньорът на "зелените лъвове" избухна с култова фраза

Вратарят на Ботев Враца Димитър Евтимов и старши треньорът на отбора Тодор Симов дадоха своето мнение след драматичния успех на "зелените лъвове" срещу Добруджа в Купата на България. Стражът, който се превърна в герой за своя тим, заговори за достигане до финал, имай предвид, че през миналата година Ботев игра 1/2-финал. Симов от своя страна избухна с цветущата фраза: "Ако бяхме играли още един ден, трудно щяхме да си вкараме".

"Всичко друго, което се случи в мача, искам да го забравя. Да си кажем честно, ако бяхме играли още един ден, трудно щяхме да си вкараме. Дори да бяхме 11 на 11 мачът щеше да протече по същия начин. И двата тима изпитваме трудности при отбелязването на головете", каза Симов след успеха над Ботев над Добруджа.

"Надяваме се сега като починат момчетата да се върнат заредени с положителна енергия. Да продължим това, което сме започнали. Искам повече от тях, от себе си и целия щаб. Имаме добра основа да се представяме по-добре. Мачовете за Купата са елиминации, вече сме на 1/4-финал и ще играем срещу силни съперници от такива мачове можеш само да спечелиш", завърши наставникът на Ботев.

„Това е изцяло треньорско решение. Ако трябва да бъда честен, не е от нещата, които аз бих направил, защото знам, че като вратар е редно да започнеш и завършиш един мач. Дадох мнението си и се съгласих. Благодаря на Любомир Василев, страхотен вратар и човек. Знам, че няма да каже нищо лошо. Винаги е зад гърба ми, аз също зад неговия“, коментира Евтимов.

„Досега не съм губил изпълнение на дузпи, вероятно заради това заложиха на мен. Бяхме с човек повече, но нямахме толкова положения, но рулетката на дузпите победихме. Много е гладен нашият отбор. Миналата година стигнахме полуфинал, защо да не стигнем сега до финал? Ние сме големи, колкото са големи мечтите ни“, каза още вратарят на Ботев Враца.