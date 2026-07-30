Голяма трагедия: Бивш футболист на ЦСКА почина при срутване на стена

Бившият футболист на ЦСКА Тасио е починал при срутване на стена в Рио де Жанейро, съобщават от Ботафого, един от клубовете, в които е играл. 41-годишният бразилец е станал жертва на срутена стена по време на силните ветрове, ударили Рио де Жанейро. Тасио е загинал заедно със своя приятел и колега Вандре Кордейро. Двамата са работели в къща за събития в квартал "Санта Тереза", когато стена се срутва върху тях вследствие на бурята.

Срутена стена в Рио де Жанейро отне живота на футболиста Тасио

"Ботафого скърби за кончината на бившия си футболист Тасио Мая дос Сантос, който носеше нашата фланелка през 2015 година. На 41-годишна възраст. Тасио стана жертва на срутване на стена по време на силните ветрове, които удариха Рио де Жанейро тази сряда. В този момент на скръб, клубът изразява своята солидарност със семейството, приятелите и всички, които познаваха Тасио. Почивай в мир", се казва в съобщението на Ботафого в социалните мрежи.

➡️ Veja momento em que ex-jogador do Botafogo é atingido por muro no Rio



Tássio Maia dos Santos foi atingido por queda de muro em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, durante a ventania que atingiu a cidade



🤳 Reprodução X pic.twitter.com/7kjUIYMO1l — Metrópoles (@Metropoles) July 30, 2026

Високият 193 сантиметра централен нападател пристига в България през 2011 година като футболист на Локомотив Пловдив, а през следващото лято преминава в ЦСКА. За "червените" записва 11 шампионатни мача и четири гола, а във всички турнири и контроли статистиката му достига 15 участия и шест попадения.

Поклон пред паметта му!