Украйна загуби нов F-16 и простреля шеф на руска компания за дронове. Зеленски отиде за пръв път в Полша след скандала (ОБЗОР-ВИДЕО)

Украйна е загубила един изтребител F-16 поради извънредна ситуация на борда. Това се е случило докато самолетът е изпълнявал бойна мисия по прехващане на руски въздушни цели на един от участъците на фронта, съобщи ВВС. Пилотът е успял да катапултира и е бил успешно евакуиран и откаран в болница за преглед, се казва в изявлението.

Според оценка на De Re Militari най-вероятната причина за този инцидент е техническа неизправност или нанасяне на щети върху изтребителя от отломки от свалена въздушна цел – най-вероятно дрон. Според канала е много малка вероятността причината за инцидента да е руско ПВО или руски изтребител, защото при осъществено попадение от ракета, пилотът не би имал време да катапултира при ниска височина.

Междувременно Андрей Черезов, собственик на "Русская лаборатория воздушного транспорта", производител на FPV дронове "Овод" за руската армия, е бил прострелян от неизвестен нападател в 1:30 ч. през нощта на 29 юли на стълбището на четвъртия етаж пред апартамента си на улица "Михеева" в Тула, докато отключва входната врата. Съпругата му чула изстрелите, отворила и го намерила тежко ранен, след което веднага повикала спешна помощ, а стрелецът избягал, обобщава Frontline Monitor. Официално състоянието на предприемача не се съобщава. Руският икономически ежедневник "Комерсант" го определи като критично, а по данни на руския пропагандно-информационен телеграм канал Mash изстрелите са били произведени от близко разстояние.

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Тръмп продължава да мели едно и също. Срещата на Зеленски със сенаторите

Междувременно вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп, коментирайки срещата си с украинския президент Володимир Зеленски, заяви, че е поискал от него да сложи край на войната. "Искам той да сложи край на войната. Много е просто. Разбирам се добре и с двамата. Разбирам се добре с президента Путин. Разбирам се добре с президента Зеленски", каза Тръмп пред репортери, като разговорът бе излъчен в YouTube канала на Белия дом.

Той каза, че е призовал двамата лидери да прекратят боевете: "Казах им: сложете край на войната. 25 000 души загинаха миналия месец. Това се превърна в рутина и е неприемливо. Сложете край на войната".

В САЩ Зеленски се е срещнал в Сената и с над 60 сенатори, като на срещата са били обсъдени нови санкции срещу Русия, ситуацията на фронта и необходимостта от засилване на защитата срещу руските балистични ракети. Зеленски е подчертал, че Украйна е изправена пред най-голямата балистична заплаха в света и това е последният аргумент на Русия в тази война. В момента Украйна може да сваля 93% от дроновете, но няма достатъчна защита срещу балистичните ракети. Ако Украйна получи възможност да унищожава руската балистика, Путин ще бъде принуден да седне на масата за преговори, е заявил Зеленски.

Снимка: president.gov.ua

Първа визита на Зеленски в Полша след грандиозния скандал

Пак във вчерашния ден Зеленски е провел среща в полския град Люблин с премиера на Полша Доналд Туск. Това е първото посещение на Зеленски в Полша откакто избухна скандалът с Варшава и му бе отнето най-високото полско отличие - "Орденът на Белия орел".

"Разговор с президента Володимир Зеленски за резултатите от посещението му в САЩ и сигурността на Полша, Украйна и цяла Европа", потвърди за визитата и Туск в социалните мрежи под съвместна снимка с украинския лидер. Той добави, че Зеленски го е информирал за напредъка на преговорите във Вашингтон. "Обсъдихме също полските инвестиции в Украйна, сътрудничеството в областта на противоракетната отбрана и подкрепата за Украйна в борбата ѝ срещу руския агресор", пише Туск.

От своя страна Зеленски уточнява, че са били засегнати и много двустранни въпроси, включително "историческият диалог" между двете страни.

Conversation with President Volodymyr Zelenskyy about the outcomes of his visit to the United States and the security of Poland, Ukraine, and all of Europe. pic.twitter.com/ADh2K9DJLl — Donald Tusk (@donaldtusk) July 29, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 79 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 29 юли е имало 238 бойни сблъсъка спрямо 272 на 28 юли. Руснаците са хвърлили 293 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 5 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2892 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 180 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 8112 FPV дрона, което е с около 1250 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Направлението от Торецк към Константиновка, североизточно от Покровск, е било най-горещо за последните 24 часа. Там са огранизирани 32 руски пехотни атаки. 31 такива атаки са спрени в Покровското направление. 14 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област. 18 руски пехотни атаки са извършени в Славсянското направление, още 17 – в съседното от север Лиманско направление. 13 руски пехотни атаки е имало и в Южнослобожанското направление, в района на град Вовчанск и селата южно от него. Отделно, поредно противоречие и между информация на руското военно министерство и тази на Z-канал, следящ руските военни операции в пограничния район на Суми и Курска област. Министерството казва, че руската армия превзела ново украинско село – Нови Сич (Новая Сеч), докато Z-каналът отрича. А украинският генщаб твърди, че за последните 24 часа в пограничния район на Суми не е имало нито една руска пехотна атака.

В дневния си анализ американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) засяга случващото се на фронта в Донецка област и по-специално Константиновка. Руската армия отчита успехи там заради безспорното си превъзходство с авиобомбите, смята ISW. Точно те дават възможност на принципа на тоталното разрушение да се отчита лека-полека руски напредък – руска тактика още от Сирия. Вече има западни военни оценки, че руски части са на около 10 километра от Славянск и това още повече променя ситуацията – с бомби и дронове, с масирани бомбардировки и пълно разрушение не само на украински позиции, а на всякаква инфраструктура, Русия ще напредва бавно. Бомбардировките правят това, което руската пехота иначе или не би могла да направи, или ще направи в пъти по-трудно и с в пъти повече жертви, гласи заключението на института. Той добавя, че Украйна използва и ще използва западните изтребители F-16 и вече идващите "Грипен", за да поразява руски военновъздушни бази и обекти и така да нанася щети на руската щурмова авиация.

Нещата за Украйна в Константиновка се влошават, но все още градът не е изцяло превзет от Русия, казва още ISW и представя геолокализирани кадри на боеве в самия град. Ситуацията е подобна на вече видяното в Покровск и Мирноград – малки руски щурмови групи се инфилтрират с идеята да задържат по-предна позиция, докато при тях достигнат повече подкрепления и позицията бъде подсигурена, а украинците опитват да спират процеса с непрестанни удари с дронове, които вземат много жертви сред руснаците. От своя страна, руските оператори на дронове търсят и унищожават позиции, за които имат данни, че приютяват украински войници и оператори на безпилотни системи. Ожесточените боеве по фланговете на Константиновка продължават, обобщава и популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук:

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Anti-Terrorist Unit "Gorynych", Donetsk Department, Federal Security Service Of The Russian Federation hits a Ukrainian position in Kostyantynivka with FPV Drones

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Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец публикува анализ какво става в най-западната част на Запорожка област, в Ореховското направление. Машовец обобщава така – при река Днепър руснаците са в отбрана, но по отношение на Орехов все още се опитват да стигнат до позиции, при които да притиснат града по фланговете – на първо място, а напредък на запад, от Гуляйполе. Конкретно, експертът отчита украински напредък в Степногорск и Плавни – нещо, което и Z-каналът „Рибар“ отбеляза преди 24 часа. В Приморско почти не са останали руски войници, добавя Машовец и посочва, че дори източно от Камянско вече има украински позиции, а това пречи много на руснаците. Прословутата Мала Токмачка също в по-голямата си част е изцяло под украински контрол, казва Машовец и уточнява, че руските части вече се опитват да заобиколят селото, не да го превземат. Важна руска цел е Новоандреевка – атакуват я, защото е на висок терен и ако я превземат, ще могат да обстрелват по-ефективно с артилерия и дронове град Орехов. Същото се отнася и за Новопавловка – селата се намират югозападно от Орехов.

7. NE of Stepnohirsk, July.

1/2. Small🇷🇺infiltrations continue, here to the NE near Mahdalynivka.

Colombians from 'Revanche' Tactical Group,🇺🇦International Legion, take out🇷🇺VDV spotters at 47.629456, 35.404169 (location on map in briefing).

Result: 1 KIA + 1 POW (in next tweet). pic.twitter.com/PieYLKDJ1y — Dan (@Danspiun) July 29, 2026

"В момента разстоянието от предните руски позиции до град Запорожие е приблизително 22-23 километра, което позволява на противника да нанася удари по града и околностите му с доста широк набор от оръжия, включително автиобомби (КАБ), артилерия, ракети и дронове. Следователно, всеки километър, от който Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) могат да изтласкат руските части на юг - в района от Орехов до канала на бивия язовир "Каховка", може да усложни руските бомбардировки срещу Запорожие и да принуди руснаците са изключват цели там от своя списък", коментира Машовец и счита за възможно частите на ВСУ да напреднат с течение на времето още 13-14 километра.

На този фон, бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев, който сега е зам.-секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация, отрече Кремъл да готви всеобща мобилизация. Спекулациите за такова действие на режима на Владимир Путин се засилват, с предположения, че може да стане тази есен. Според Медведев, цитиран от ТАСС, нямало нужда от пълна мобилизация, защото през първото полугодие на 2026 година били набрани около 216 000 нови войници и още 40 000 оператори на дронове. Само че украинският президент Володимир Зеленски каза, че към края на юли Русия е набрала 221 000 нови войници, а е изгубила (убити и тежко ранени) в Украйна повече – 225 000. Руското информационно-пропагандно оръжие номер едно Владимир Соловьов също се кълне, че мобилизация няма да има. Но според ISW дали ще има мобилизация или не ще реши само и единствено Владимир Путин – на база какво сметне за необходимо според ситуацията.

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