Наско Сираков: Допуснахме елементарен гол, но съм доволен от отбора

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков говори пред медиите след загубата на "сините" от Лудогорец във финала за Суперкупата на България. Той увери, че поражението няма да се отрази на самочувствието на отбора, от чието представяне е останал доволен. Легендата на родния футбол определи допуснатия гол в 70-ата минута, дело на Бърнард Текпетей, като елементарен. Сираков е влязъл и в съблекалнята, за да каже на момчетата да не правят трагедии.

Сираков влязъл в съблекалнята на Левски

“Да вкара гол или голове. В един такъв мач, в който се решава Купа, който допусне грешка първи, плаща скъпо. Допуснахме гол в 70-ата минута, когато топката беше в нас, елементарно. Загубихме една битка, но войната тепърва започва”, започна Сираков след загубата на Левски от Лудогорец.

“По никакъв начин няма да повлияе, отборът е добре, тренира със самочувствие, никой от нас не прави трагедии след един такъв мач. Затова бях в съблекалнята да им кажа Горе главите и напред към мача в събота. Не вярвам по никакъв начин да се отразят. При една добра загуба в събота, ще отидем с високо вдигната глава в сряда в Разград. Изключително доволен съм от представянето на отбора и съм напълно спокоен”, категоричен бе легендарният нападател.

ОЩЕ: Боримиров въпреки загубената Суперкупа: Имаме сили за титлата в Първа лига!