Веласкес не изневери на стила си и призна: Малките детайли решиха мача за Суперкупата

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде своето мнение след поражението на "сините" от Лудогорец във финала за Суперкупата на България. Испанецът не изневери на стила си и за пореден път отбеляза колко е горд от възпитаниците си. Той призна, че малките детайли са решили мача. Специалистът отбеляза също липсата на спокойствие и идея у столичани в последните минути на мача, но припомни кой е лидерът в Първа лига и каква е разликата.

Веласкес: Малките детайли определиха разликата

"Приемаме загубата и поздравявам противника. Изключително горд съм с моите футболисти. Смятам, че направихме добър мач и мисля, че спокойно можеше да го спечелим. Малките детайли определиха разликата. Имахме и ние нашите възможности да спечелим този мач. След гола липсваше спокойствието, за да вземем по-правилни решение. Това е нормално", заяви Веласкес след поражението на Левски от Лудогорец.

"Изправихме се срещу много добър отбор. Успяхме да неутрализираме силните им страни. Мисля, че се възползвахме от слабите им страни. Малките детайли направиха разликата. Тръгвам си много горд от моите футболисти, благодарен съм на публиката, за начина, по който ни подкрепяше. За съжаление не можахме да им подарим победата днес. Винаги мислим положително, вдигаме главите и мислим за мача през уикенда", продължи той.

'Това е животът. Загубихме мача и точка. Освен този мач, считам, че най-добре го показва 7-е точки преднина и това, че сме първи в класирането. Върнахме се от подготовка, предстоеше този мач, който беше 50 на 50. Разочаровани сме, защото искаш да спечелиш мача и трофея, но това е спортът", добави треньорът на Левски.

