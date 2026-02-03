Спорт:

Мъри Стоилов взима един от любимците си в Левски за нов №10 на Гьозтепе!

03 февруари 2026, 22:11 часа 385 прочитания 0 коментара
Мъри Стоилов взима един от любимците си в Левски за нов №10 на Гьозтепе!

Елитният турски отбор Гьозтепе е постигнал предварително споразумение с 24-годишния халф Филип Кръстев, който играе за Оксфорд Юнайтед, съобщи в профила си в социалната мрежа Х журналистът Орчун Актен. 

Кръстев е собственост на корпорацията „Сити Футбол Груп“, като договорът му е с белгийския втородивизионен Ломел Юнайтед, също част от групата. Сега преотстъпването в английския Оксфорд Юнайтед ще бъде прекратено и ще бъде подписан нов договор за отдаване в турския тим, където старши треньор е българския специалист Станимир Стоилов.

„Жълто-черните“ от Оксфорд в момента са на 23-о място във второто ниво в Англия, известно като Лига Чемпиъншип. За този тим юношата на Славия има 16 мача, в които е вкарал 1 гол и е записал една асистенция. Турският журналист също така заяви, че Кръстев има постигната договорка за личните си условия и сделката в посока Гьозтепе вероятно ще бъде оформена и официализирана бързо.

Стоилов познава много добре качествата на нисичкия полузащитник, тъй като двамата работиха заедно в съвместния им период в Левски. Също така, българският специалист няколко пъти е казвал на пресконференциите, че има нужда от повече креативност в предни позиции. Пристигането на Кръстев е ход в тази посока, тъй като силата му е като плеймейкър зад централния нападател.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Станимир Стоилов Левски Гьозтепе Филип Кръстев
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес