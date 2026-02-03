Отчет: Некомплетът в армията намалява, но липсата на бюджет е проблем

Министерството на отбраната публикува отчет за една година управление и посочи, че некомплектът в армията намалява до 20,1%, но наемането на военнослужещи е временно спряно заради вътрешнополитическата криза и в условията на удължен бюджет. Отчетът е публикуван на сайта на МО.

МО е сред ведомствата с най-добри резултати по отношение изпълнението на приоритетите, целите и мерките от правителствената програма, заявяват от ведомството. За една година управление, след като правителството встъпи в длъжност на 16 януари 2025 г., МО следваше политика на приемственост и надграждане.

Некомплектът в армията

Високото ниво на некомплектованост с военнослужещи, констатирано в края на 2024 г. - около 22%, беше намалено до 20,1% в края на 2025 г. През миналата година на военна служба бяха приети близо 1300 военнослужещи след проведени 23 конкурса. С предприетите мерки в социалната област е налице ръст на броя на кандидатите за военна служба - както за войници, така и за курсанти. За едно място средно броят на кандидатите е четири, като най-нисък е броят на кандидатите за Националната гвардейска част - по един кандидат за длъжност. Обобщените данни показват, че некомплектът най-чувствително е намалял при войниците с 4,3%, а за гвардейците с над 10%, посочват от МО.

От МО обясняват, че заради вътрешнополитическата криза и в условията на удължен бюджет процесът на наемане на нови военнослужещи е временно спрян. Увеличението на възнагражденията на военнослужещите със средно 30% от 1 януари 2025 г. направи военната професия по-атрактивна на пазара на труда, посочват от МО.

Модернизация на армията

В изпълнение на първия договор с правителството на САЩ от 2019 г. на българска територия бяха успешно доставени договорените осем самолета F-16 Block 70, като беше ускорена работата по изграждането на инфраструктурата в Трета авиационна база за тяхното приемане. За времето на мандата са въведени в експлоатация 11 обекта.

Очаква се Военновъздушните ни сили да разполагат с една ескадрила F-16 Block 70 до края на 2027 г., когато трябва да бъдат доставени още осем самолета по втория договор.

Завърши първият етап от строителството на многофункционалния патрулен кораб „Храбри“ и той бе приет в състава на Военноморските сили.

Първите пет бойни машини „Страйкър“ и спомагателна техника и оборудване ще бъдат доставени до края на февруари 2026 г. в „Терем – Ивайло“ ЕООД. С направените инвестиции и подготовка заводът „ТЕРЕМ Ивайло“ – Велико Търново, може да започне през първото тримесечие на 2026 г. асемблирането на новите бойни машини „Страйкър“ за Сухопътните войски. Това може да позволи сертифицирането на завода като регионален център за тяхната поддръжка и ремонт. С доставката на машините „Страйкър“ ще пристигнат и два учебни самолета в допълнение на проекта за F-16 от САЩ, които ще се ползват за учебни макети от обучаемите от ВВВУ „Георги Бенковски“.

МО предприе и действия за придобиване на нови трикоординатни (3D) радари.

Съществено се подобриха транспортните възможности на Българската армия след като се подмени старата съветска лека транспортна техника (УАЗ и ГАЗ) с нови високопроходими 4х4 автомобили Ford Ranger (тип пикап).

МО сключи договор с Германия за съвместно придобиване на една от най-модерните зенитно-ракетни системи IRIS – T.

SAFE

За реализация на модернизационните проекти бяха осигурени допълнителни възможности за финансиране по линия на ЕС чрез новия финансов инструмент на ЕС за съвместно придобиване на способности SAFE. МО изработи Национален план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост по SAFE, който е на стойност 3,261 млрд. евро.

На 15 януари 2026 г. Европейската комисия одобри националния план на България - в първата група държави, както и на още седем страни членки. До 13 февруари 2026 г. се очаква Съветът да приеме отделни решения за одобрение на исканата финансова помощ за държавите членки.

Паралелно ще започне разработването на Споразумението за заем и Оперативното споразумение в двустранни консултации с Европейската комисия. ЕК ще се стреми към подписване на двете споразумения до 19 март 2026 г. След подписване на двата документа ще бъде възможно осигуряване на авансовото финансиране в размер на до 15% от общата сума на одобрената за България финансова помощ през април 2026 г.

В условията на удължен бюджет обаче е застрашено подписването на заемното споразумение по SAFE, както и финансирането на текущите и бъдещите проекти по модернизацията на Българската армия.

В помощ на населението

Въоръжените сили активно допринасяха към общодържавните усилия за справяне с последствията от пожари и наводнения, както и в областта на медицинската евакуация. Всички искания, отправени към МО, са изпълнени. През 2025 г. за оказване на помощ на населението, държавната и местната власт бяха изпълнени задачи с участието на 1707 военнослужещи и 330 единици техника.

Пълният отчет на МО можете да прочетете тук. От МО допълват, че кабинетът е потвърдил своята евроатлантическа ориентация.