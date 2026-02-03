"Натискът на САЩ върху Путин не работи": Сенатор призова за предаване на ракети "Томахоук" на Украйна

Натискът на САЩ върху Владимир Путин да го доведе на масата за мирни преговори не дава резултат. Това написа сенатор Линдзи Греъм на профилите си в социалните мрежи. „Ясно е, че натискът, който оказваме върху Путин да седне на масата за преговори и да спре масираните си атаки срещу Украйна, не работи. Идеята на президента Тръмп да преследва купувачите на петрола на Путин, които подкрепят военната му машина, трябва да бъде приложена от САЩ и Европа“, подчерта той.

Греъм заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е причинил сериозни щети на руската икономика, като е подложил на санкции петролни компании и рафинерии – по-специално „Лукойл“ и „Газпром“. Той припомни, че Индия наскоро също обеща да спре да купува руски петрол. „Индия сега купува значително по-малко руски петрол и ако други големи купувачи последват примера ѝ, това ще помогне да се сложи край на тази кървава баня“, отбеляза сенаторът.

Още: На фронта не може: Русия натиска Украйна за капитулация с познати проксита, Киев пак работи за "Томахоук" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Греъм също така призова Тръмп да започне процеса на доставка на ракети „Томахоук“ на Украйна. Той заяви, че тези оръжия ще помогнат за промяна на ситуацията на бойното поле и ще принудят Путин да седне на масата за преговори. „В следващите дни и седмици трябва да увеличим натиска върху Путин. Всякакви преговори, които се възприемат като прекомерна награда за агресия, ще доведат до бедствия в световен мащаб. Обратното също е вярно. Ако преговорите доведат до създаването на свободна, силна и независима Украйна, която беше принудена да прави отстъпки, светът ще стане много по-стабилен“, заключи сенаторът.

Ракети „Томахоук“ за Украйна

Припомняме, че на 17 октомври 2025 г., по време на среща с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази надежда, че войната между Русия и Украйна може да бъде прекратена без доставката на ракети „Томахоук“ на Киев. Той заяви, че САЩ се нуждаят от тези ракети.

Още: Ако Путин пак каже "не", време е за "Томахоук": И Орбан се сети, че падне ли Украйна, Унгария ще загази (ОБЗОР - ВИДЕО)

По-късно вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обясни позицията на Тръмп относно ракетите „Томахоук“ за Украйна. Той заяви, че президентът на САЩ все още не е взел окончателно решение относно трансфера на тези ракети с голям обсег. Ванс подчерта, че Съединените щати продължават да анализират възможността за доставка на оръжие на Киев, а окончателното решение по този въпрос ще бъде взето лично от Тръмп.

Още: Нови данни как Путин върти Тръмп на малкия си пръст чрез Уиткоф. Ген. Залужни вижда замразяване на фронта и нова война (ОБЗОР - ВИДЕО)