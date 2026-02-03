Боримиров въпреки загубената Суперкупа: Имаме сили за титлата в Първа лига!

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред медиите след загубата на столичния гранд от Лудогорец във финала за Суперкупата на България. Бившият халф на "сините" смята, че тимът има сили за титлата в Първа лига и Купата на страната. Той коментира и продажбата на Марин Петков в Ал Тавуун. Юношата на столичния гранд премина в клуба от Саудитска Арабия за сума от около 1 милион евро.

Боримиров: Имахме ангажимент към Марин Петков

"Мисля, че имаме силите и възможностите да се борим за титлата и купата. Със сигурност помага на всеки отбор, когато има официални мачове. Така по-бързо се влиза във форма", започна Боримиров след загубата на Левски от Лудогорец на Националния стадион "Васил Левски".

"Много добра ми е оценката за селекцията. Тя е отворен процес, динамичен, всичко може да се случи", добави директорът. "Няма нищо за Кареасо. Не искам да казвам. Когато има нещо, ще го разберете. Марин Петков? Имахме ангажимент към него, бяхме му обещали, ако дойде оферта, която да задоволява клуба и него самия, да го пуснем. Трансферът вече е факт, пожелавам му успех в новия клуб", завърши Даниел Боримиров.

