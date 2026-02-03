Докато Око-Флекс се бори за Суперкупата: Ботев Пловдив излезе с нова декларация

Ръководството на Ботев Пловдив излезе с поредна декларация по случая с Армстронг Око-Флекс. Позицията стана медийно достояние, докато крилото играе срещу Лудогорец с екипа на Левски във финала за Суперкупата на България. "Сините" заплатиха на "канарчетата" откупната клауза за крилото, но "жълто-черните" имат претенции към процеса на преговори. Финансовият благодетел на пловдивчани Илиян Филипов продължава да твърди, че Око-Флекс е футболист на Ботев.

Нова позиция за Флекс

"ПФК Ботев Пловдив информира обществеността, че по казуса с футболиста Армстронг Око-Флекс има висящо производство пред ФИФА, като клубът е предприел всички необходими правни действия за защита на своите интереси.

Футболистът е с действащ договор с ПФК Ботев Пловдив, който не е прекратяван по установения ред. Всяко негово използване в официални срещи от друг клуб се извършва изцяло на риск и отговорност на съответния клуб. ПФК Ботев Пловдив ще отстоява правата си по институционален ред и няма да влиза в спекулации или емоционални внушения. Очакваме компетентните органи да се произнесат съгласно правилата на ФИФА и принципите на честната игра", пишат от Ботев.

Само ден по-рано Илиян Филипов взе отношение по темата като говори пред колегите от „Спортал“ и бе категоричен, че Ботев няма да прекрати договора на състезателя и ще продължи да му плаща заплатата (подробности четете в линка).