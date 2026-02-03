Моци: Такива заплахи като на Наско Сираков ги няма никъде другаде

Техническият директор на Лудогорец – Козмин Моци, говори пред журналисти след победата на "орлите" над Левски във финала за Суперкупата.

„Всеки трофей е сладък. Не може да кажем, че носи нещо специално за клуба. Хубаво е да печелиш. Всеки иска да печели – не само в спорта, а и в живота. Според мен този мач няма общо с това какво ни очаква. Левски е на първо място, има предимство, това е реалността“.

„Аз очаквам да се уважаваме повече помежду си, да няма такива думи покрай съдийството. От личния ми опит мога да кажа – играл съм в България, Румъния, Италия, това го няма никъде. Такива заплахи към съдии и БФС не са нормални. Първенството не е почнало. Днес при всяка ситуация скамейката на Левски виждах как скача. Да оставим футболистите да си играят мачовете, съдиите да си свирят“.