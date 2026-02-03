Войната в Украйна:

Лудогорец взе първата битка с Левски! Златна резерва е големият герой за Суперкупата

03 февруари 2026, 19:59 часа 332 прочитания 0 коментара

Лудогорец победи Левски с 1:0 във финала за Суперкупата на България. На Националния стадион "Васил Левски" единственото попадение в срещата реализира Бърнард Текпетей в 70-ата минута. Ганайското крило се появи на терена 60 секунди по-рано, заменяйки Ерик Маркус, и се превърна в златна резерва. И двата отбора имаха още малко на брой чисти положения, като на терена предимно властваше битката.

Лудогорец е носител на Суперкупата!

Възпитаниците на Хулио Веласкес влязоха по-добре в мача. Те опитваха да пресират високо, което често им се получаваше. В осмата минута дойде и първата по-интересна ситуация. Удар с глава на Кирилов излезе в аут. Малко по-късно и Камдем пробва късмета си, ала не сполучи. "Орлите" отвърнаха с опасна атака, която Станич не успя да завърши по най-добрия начин.

Левски Лудогорец

В 20-ата минута контратака на Левски завърши с изстрел извън целта на Бурас. Вуцов се намеси, за да избие удар на Дуарте, а в 33-ата минута Макун се отчете с много важно отиграване в защита. След почивката "сините" отново бяха по-активни. Сангаре бе изведен сам срещу вратаря, но не успя да преодолее Падт. По примера на колегата си в отбрана Димитров изби топката в коварен момент пред погледа на Дуарте.

В 67-ата минута воле на Майкон бе избито от стража на Лудогорец. 180 секунди след това тъкмо появилият се на терена Текпетей засече центриране на Сон за 1:0. В следващите минути Текпетей направи един голям пропуск. Чочев не съумя да се възползва от неразчетено излизане на Вуцов. В 89-ата минута Падт спря резервата Переа.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Лудогорец има "следващия Игор Тиаго", който е готов да завладее европейския футбол

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Левски Суперкупа на България Лудогорец
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес