Лудогорец взе първата битка с Левски! Златна резерва е големият герой за Суперкупата

Лудогорец победи Левски с 1:0 във финала за Суперкупата на България. На Националния стадион "Васил Левски" единственото попадение в срещата реализира Бърнард Текпетей в 70-ата минута. Ганайското крило се появи на терена 60 секунди по-рано, заменяйки Ерик Маркус, и се превърна в златна резерва. И двата отбора имаха още малко на брой чисти положения, като на терена предимно властваше битката.

Лудогорец е носител на Суперкупата!

Възпитаниците на Хулио Веласкес влязоха по-добре в мача. Те опитваха да пресират високо, което често им се получаваше. В осмата минута дойде и първата по-интересна ситуация. Удар с глава на Кирилов излезе в аут. Малко по-късно и Камдем пробва късмета си, ала не сполучи. "Орлите" отвърнаха с опасна атака, която Станич не успя да завърши по най-добрия начин.

В 20-ата минута контратака на Левски завърши с изстрел извън целта на Бурас. Вуцов се намеси, за да избие удар на Дуарте, а в 33-ата минута Макун се отчете с много важно отиграване в защита. След почивката "сините" отново бяха по-активни. Сангаре бе изведен сам срещу вратаря, но не успя да преодолее Падт. По примера на колегата си в отбрана Димитров изби топката в коварен момент пред погледа на Дуарте.

В 67-ата минута воле на Майкон бе избито от стража на Лудогорец. 180 секунди след това тъкмо появилият се на терена Текпетей засече центриране на Сон за 1:0. В следващите минути Текпетей направи един голям пропуск. Чочев не съумя да се възползва от неразчетено излизане на Вуцов. В 89-ата минута Падт спря резервата Переа.

