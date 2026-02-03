Треньорът на Лудогорец: Обичам този клуб! В Норвегия на това време му казваме лято

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо даде своето мнение след спечелния финал за Суперкупата срещу Левски. Той не скри емоциите си и започна гордо интервю си, заявявайки, че обича разградския клуб и всички негови служители. Специалистът призна по-доброто начало на "сините", но остава доволен от другата част от мача. В края на медийната си изява норвежецът се пошегува, че в родината му наричат тези метеорологични уловия лято.

„Обичам тази група, този клуб, този персонал. Всички са строхотни, винаги искат да печелят. Говорихме много, че трябва да опитваме да печелим единоборства, да има добра дистанция. Започнахме не по най-добрия начин. След 15-20 минути игра поехме инициативата. Кайо Видал бе близо до попадението, през второто полувреме вкарахме страхотен гол. Имахме възможност за втори или трети“.

„Това е футбол, опитваме да контролираме различните фази. В едни моменти сме по-напред, в други по-назад. Най-важно е начинът, по който играеш в атака – да си близо до съперника“.

„Никога няма гаранция за нищо във футбола. Ако вършиш своята работа добре, спазваш плана си, тренираш – шансовете са добри. Много добре се справяме с групата, обичам тези момчета. Играем както искам. Същата е подготовката, винаги поставяме фокуса на начина, по който играем. Подобряваме се заедно“.

„Всеки двубой помага, играчите трупат минути, някои се завръщат след контузии. Щастливи сме да видим Серджио Падт, Едвин Куртулуш се завърна след контузия, Квадво Дуа показа своите умения, а стартира от първата минута. Всеки мач помага. Нека го кажем така. Всеки един двубой, който играем, означава стъпка в правилната посока, помощ. В този ред на мисли, този мач бе полезен за нас. Левски е добър отбор, трябва да сме концентрирани срещу такива отбори. В Норвегия на това време му казваме лято“, пошегува се норвежкият треньор за финал.