Неделков, усмихнат до уши: Винаги е сладко, когато бия Левски!

03 февруари 2026, 21:38 часа 340 прочитания 0 коментара

Футболистите на Лудогорец Антон Недялков и Ивайло Чочев не скриха щастието си след успеха над Левски във финала за Суперкупата на България. Капитанът и краен бранител на "орлите" заяви, че за него победите над "сините" са по-специални. Недялков каза, че за него винаги е сладко да надделява над столичани. Ивайло Чочев отбеляза, че всяка година става все по-трудно да печелиш, защото отборите се мотивират срещу "орлите".

Недялков обича да бие Левски

"Всяка една година чувството става все по-силно и по-силно. Затвърждаваме всяка година, че сме най-добрият отбор на България. Някои ще кажат, че това е само една купа, но това е престиж и доказваш, че продължаваш да си най-добрият. Да продължават да гледат хората и ще видят още трофеи от Лудогорец. За нас е най-важно първенството, трябва да докажем, че сме шампионът на България. За мен винаги е сладко да побеждавам Левски, няма да се промени това чувство", заяви Антон Недялков.

Левски Лудогорец

"Всяка година става все по-трудно да печелиш, защото отборите се мотивират срещу нас. Това показва, че сме добър отбор и колектив. На терена показваме, че сме най-стойностният тим. Всяка победа е важна и дава радост и самочувствие на отбора. Левски е голям дразнител, но и другите мачове са важни и трябва да побеждаваме винаги. Нужно е да показваме постоянно това ниво. Левски е добър отбор с много качествени футболисти. Радостно е, че спечелихме днес, но първенството е трудно. Те са стойностен отбор, но ние допуснахме грешки през първия полусезон, но ние сме по-добрият отбор", коментира Ивайло Чочев.

ОЩЕ: Веласкес не изневери на стила си и призна: Малките детайли решиха мача за Суперкупата

