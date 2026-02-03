Войната в Украйна:

Помните ли сериала "Всички мразят Крис"? Вижте актьорите днес (СНИМКИ)

Спомняте ли си "Всички мразят Крис" – онзи полуавтобиографичен комедиен сериал, който ни развеселяваше с историята на младия Крис Рок, от Бруклин през 80-те? Сериалът проследява как младият Крис се справя с училището, семейството - ежедневните предизвикателства на едно дете с големи мечти, докато се сблъсква с изключително строги и безкомпромисни родители – Джулиъс и Рошел. С неподражаемия глас на самия Крис Рок, който разказваше всяка неловка победа и болезнена загуба, сериалът съчетаваше смях и ценни житейски уроци.

Но какво се случва днес с актьорите от "Всички мразят Крис", след като сериалът приключи през 2009 г.? Нека надникнем зад кулисите и разберем къде ги отведе животът след тези незабравими роли.

Какво се случва след сериала?

Крис Рок е разказвачът на сериала, който дава зряла и забавна перспектива върху детството на Крис. Известен комедиант и актьор, той е участвал във филми като "Големи гадняри" и "Мадагаскар". Бивш съпруг на Малаак Комптън-Рок и има две дъщери.

Тайлър Джеймс Уилямс играе младия Крис. След сериала той участва в "Dear White People", "Detroit" и "Abbott Elementary" - роля, за която спечели "Златен глобус". ТПрез 2015 година е диагностициран с болест на Крон, открито говори за проблемите със здравето и търси партньор, с когото споделя ценности, а не само външен вид.

Тери Крюс, изиграл баща Джулиъс Рок. Познат е от "Бруклин 9-9" и като водещ на "Америка търси талант". Женен е за Ребека Кинг-Крюс и има пет деца. Активен е в подкрепата по теми за психичното здраве и личната отговорност.

Тишина Арнолд играе майка Рошел Рок. Тя е участвала в "Martin" и "The Neighborhood" и се завърна в анимацията "Everybody Still Hates Chris". Майка е на една дъщеря и участва в много каузи включително по темата за лупус.

Текуан Ричмънд в ролята на Дрю Рок – увереният и готин по-малък брат на Крис. След сериала се фокусира върху драматични роли и държи личния си живот извън прожекторите, като е активен в социалните мрежи.

Имани Хаким играе Тоня Рок – най-малката сестра с остроумни реплики. След "Всички мразят Крис" След шоуто тя изигра олимпийската гимнастичка Габи Дъглас във филма „The Gabby Douglas Story“ и участва във филми като „Burning Sands“ и „Chocolate City“. През февруари 2025 г. тя сподели в социалните мрежи, че е посрещнала сина си Казуо-Марли Хаким Лий с продуцента Крис Наоки Лий.

Винсънт Мартела е Грег Улигър – верният и забавен най-добър приятел на Крис. Известен е с озвучаването на Финиъс Флин в анимационния сериал на Дисни - Финиъс и Фърб". Продължава да работи като актьор и гласов артист.

