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Наследникът на Алвеша начело на ЦСКА 1948: "Планът е същият като при Александров"

12 септември 2026, 21:46 часа 570 прочитания 0 коментара
Снимка: Официален Фейсбук профил на ЦСКА 1948
Наследникът на Алвеша начело на ЦСКА 1948: "Планът е същият като при Александров"

ЦСКА 1948 взе трудна победа в домакинството си на Дунав Русе в мач от деветия кръг на родната Първа лига. "Червените" поведоха рано в мача, но допуснаха изравняване в началото на второто полувреме. Гол в самия край на срещата спаси ЦСКА 1948 от това да изпусне точки срещу новакът и последен в родния елит отбор. Новият треньор на "червените" Огнян Младенов говори след края на двубоя.

Огнян Младенов: "До много голям степен игровият план е същият"

Ето какво каза Огнян Младенов: "Всяко начало е трудно. В началото започнахме силно, създадохме ситуации, при които можехме да отбележим. След гола допуснахме непредизвикани грешки, които трябва да изчистим по най-бързия начин и ще работим с моя щаб. До много голям степен игровият план е същият, който отборът имаше и при Александър Александров.

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ЦСКА 1948

"Ще си вземем необходимите поуки"

Миг на невнимание доведе до гола в нашата врата. За съжаление ни вкараха по начин, за който ние бяхме тренирали и бяхме подготвени. Ще си вземем необходимите поуки и ще продължим да работим, за да ставаме все по-добри. Ние във всеки един двубой излизаме за максимален брой точки. Трябва да се подобряваме и в двете фази на игра. Илизаме за победа във всеки един мач". Победата на ЦСКА 1948 е шеста за отбора от началото на новия сезон в Първа лига. С нея "чевените" влизат в топ 3 преди ЦСКА да изиграе своя двубой от деветия кръг, като са само зад Левски и Лудогорец.

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ФК ЦСКА 1948 Първа лига Дунав Русе Огнян Младенов
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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