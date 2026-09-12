Конкретни цели: Украйна воюва с Русия и в Африка

Войната между Украйна и Русия, която продължава вече над 12 години, се разпространи дори в пустините на Африка. В северната част на Мали е открит нов фронт срещу руските нашественици, съобщи CNN. Елитна група украински оператори на дронове унищожава вражески сили в Африка. Преди това те са „ловували“ окупатори от бункери в Украйна, но сега вършат същата работа в пустинята – при изключително трудни условия.

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Помощ

Около 15 украински специалисти активно подпомагат местните бунтовнически сили, борещи се с руските войски. Русия иска да засили позициите си на африканския континент и да демонстрира статута си на влиятелен международен играч. Москва обръща особено внимание на региона Сахел, който е богат на природни ресурси, но остава политически нестабилен и предразположен към военни преврати.

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Украинските войници в Мали поддържат тесни връзки с Фронта за освобождение на Азавад, който е съставен предимно от туарезки бунтовници от северната част на страната. Според CNN украинците не се бият директно на фронтовата линия, а помагат на местните бунтовници в обучението, предоставят им подкрепа и участват в оперативното планиране.

Дронове

Един украински оператор на дрон заяви, че координира работата на местните бойци дистанционно. Сигналът на дрона му се предава чрез интернет, след което той предава команди на оператора по радиото и коригира действията си. След изпълнение на мисията украинският специалист, заедно с бойците, анализира операцията и обсъжда специфични аспекти. Самият той не отива на фронтовата линия, тъй като, според него, това е забранено от директни заповеди от неговите началници.

Конкретни цели

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Украйна има конкретни цели в Африка. Източник на CNN от украинското разузнаване обясни, че една от целите на тези чуждестранни операции е значително отслабване на руското влияние. Киев се стреми да окаже натиск върху Москва, като същевременно подкопава възприятията за Русия като надежден съюзник на африканските държави.

„Превръщаме опита си с дронове във външнополитически инструмент“, отбеляза източникът. В същото време украинската страна извлича практически ползи от тези дейности. Работата в условия, значително различни от украинския фронт позволява тестване на оборудване и усъвършенстване на уменията, както и демонстриране на ефективността на украинските методи пред международни партньори.

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Предизвикателства

Африканският климат поставя допълнителни предизвикателства пред оборудването. Интензивната топлина и прах водят до по-бързо износване на оборудването, което изисква адаптиране на охладителни системи, филтриращи системи, електронни защитни системи и батерии. В същото време самите бойни тактики са различни. Според украински разузнавач и двете страни са принудени да се адаптират: украинците предават собствения си опит в операциите с дронове на местни бойци, като същевременно се учат от тях как да оцеляват и да се бият в Сахел.

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Въпреки факта, че присъствието на Украйна в Мали остава сравнително слабо, това демонстрира нарастващата увереност на Киев в собствения му опит с използването на технологии за дронове. Украйна все по-често използва тези разработки не само на бойното поле, но и като инструмент за международно влияние, допълва РБК-Украйна.

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Снимки: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ