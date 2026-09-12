Украйна спря устрема на България на Европейското по волейбол! Първа загуба за "лъвовете" в София

Българският национален отбор по волейбол допусна първо поражение на Европейското първенство. "Лъвовете" отстъпиха с 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25) от селекцията на Украйна. Срещата се изигра пред пълни трибуни на столичната "Арена София". Тя бе много равностойна, но украинците се възползваха по-добре от шансовете си и стигнаха до победата. Преди това тимът ни, воден от Джанлоренцо Бленджини, спечели с 3:0 срещу Северна Македония и Португалия пред родна публика.

България с първа загуба в груповата фаза на ЕвроВолей 2026

"Лъвовете" започнаха по-силно и поведоха с 3:1, но Украйна успя да изравни за 4:4. След грешка на Александър Николов съперниковият отбор излезе начело. България си върна аванса при 8:6 след атака и блокада на Алекс Грозданов и ас на Алекс Николов. Последва ново равенство при 8:8. Двата тима продължиха напълно равностойно до 12:12, след което Украйна дръпна с две точки. Устремът на съперника продължи, въпреки прекъсването от страна на Джанлоренцо Бленджини. "Лъвовете" все пак изравниха при 18:18 след атака и блокада на Мартин Атанасов, както и единичен блок на Симеон Николов. България поведе след контра блок-аут на Атанасов - 19:18, предизвикал прекъсване за Раул Лосано и Украйна. Последва нов обрат и 20:19 за украинците след грешка от сервис на Грозданов и атака в аут на Алекс Николов. Съперникът задържа аванса си и спечели гейма с 25:23.

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Втората част също беше изключително оспорвана, като двата тима вървяха наравно до 6:6, след което Украйна дръпна с три пункта. "Лъвовете" намалиха изоставането си до 9:10 след отлична блокада на Мони Николов и контра на по-големия му брат. Съперникът отново дръпна с няколко точки, но българите реагираха добре и наваксаха за 13:14. Украйна пак излезе напред в резултата след аут на Алекс Николов и контра на Янчук за 16:13 в полза на съперника. От този момент нататък украинците поеха инициативата и не изпуснаха преднината си, като в крайна сметка взеха втория гейм с 25:22.

България се събуди през третата част

Българският отбор започна по-силно третия гейм и не изпусна преднината си през цялото време. "Лъвовете" поведоха с 3:1 след атака през център Преслав Петков, който се появи в игра в края на втората част, и грешка в атака на Дмитро Янчук. Другият появил се от пейката Аспарух Аспарухов увеличи аванса ни на 7:4. Отлични атаки на Алекс и Мони Николови допринесоха за 15:11. Украинците успяха да намалят изоставането си до 19:22 след две поредни блокади на Юрий Семенюк, след което Джанлоренцо Бленджини взе тайм-аут. България запази преднината си и спечели с 25:21 след нова атака на Алекс Николов, с което намали изоставането си на 1:2 гейма.

Четвъртият гейм започна равностойно до 4:4, след което България поведе с две точки след атака на втора топка от Мони Николов и страхотна блокада на Алекс Грозданов. Украйна веднага стигна до 6:6 след нова атака на Олег Плотницкий и ас на Юрий Семенюк. След това съперникът пое инициативата и увеличи аванса си до 20:15. Украйна продължи да натиска и достигна 23 точки, а България навакса за 21:23 след отличен удар на Алекс Николов. Негова грешка от сервис обаче даде шанс на съперника да затвори мача, което се случи на момента - 21:25.

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