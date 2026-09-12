Войната в Украйна:

Украйна спря устрема на България на Европейското по волейбол! Първа загуба за "лъвовете" в София

12 септември 2026, 21:22 часа 1187 прочитания 0 коментара
Снимка: Bulgarian Volleyball Federation
Украйна спря устрема на България на Европейското по волейбол! Първа загуба за "лъвовете" в София

Българският национален отбор по волейбол допусна първо поражение на Европейското първенство. "Лъвовете" отстъпиха с 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25) от селекцията на Украйна. Срещата се изигра пред пълни трибуни на столичната "Арена София". Тя бе много равностойна, но украинците се възползваха по-добре от шансовете си и стигнаха до победата. Преди това тимът ни, воден от Джанлоренцо Бленджини, спечели с 3:0 срещу Северна Македония и Португалия пред родна публика.

България с първа загуба в груповата фаза на ЕвроВолей 2026

"Лъвовете" започнаха по-силно и поведоха с 3:1, но Украйна успя да изравни за 4:4. След грешка на Александър Николов съперниковият отбор излезе начело. България си върна аванса при 8:6 след атака и блокада на Алекс Грозданов и ас на Алекс Николов. Последва ново равенство при 8:8. Двата тима продължиха напълно равностойно до 12:12, след което Украйна дръпна с две точки. Устремът на съперника продължи, въпреки прекъсването от страна на Джанлоренцо Бленджини. "Лъвовете" все пак изравниха при 18:18 след атака и блокада на Мартин Атанасов, както и единичен блок на Симеон Николов. България поведе след контра блок-аут на Атанасов - 19:18, предизвикал прекъсване за Раул Лосано и Украйна. Последва нов обрат и 20:19 за украинците след грешка от сервис на Грозданов и атака в аут на Алекс Николов. Съперникът задържа аванса си и спечели гейма с 25:23.

ОЩЕ: Бленджини отправи сериозно предупреждение към националния отбор на България на ЕвроВолей 2026

Национален отбор по волейбол

Втората част също беше изключително оспорвана, като двата тима вървяха наравно до 6:6, след което Украйна дръпна с три пункта. "Лъвовете" намалиха изоставането си до 9:10 след отлична блокада на Мони Николов и контра на по-големия му брат. Съперникът отново дръпна с няколко точки, но българите реагираха добре и наваксаха за 13:14. Украйна пак излезе напред в резултата след аут на Алекс Николов и контра на Янчук за 16:13 в полза на съперника. От този момент нататък украинците поеха инициативата и не изпуснаха преднината си, като в крайна сметка взеха втория гейм с 25:22.

България се събуди през третата част

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Българският отбор започна по-силно третия гейм и не изпусна преднината си през цялото време. "Лъвовете" поведоха с 3:1 след атака през център Преслав Петков, който се появи в игра в края на втората част, и грешка в атака на Дмитро Янчук. Другият появил се от пейката Аспарух Аспарухов увеличи аванса ни на 7:4. Отлични атаки на Алекс и Мони Николови допринесоха за 15:11. Украинците успяха да намалят изоставането си до 19:22 след две поредни блокади на Юрий Семенюк, след което Джанлоренцо Бленджини взе тайм-аут. България запази преднината си и спечели с 25:21 след нова атака на Алекс Николов, с което намали изоставането си на 1:2 гейма.

Четвъртият гейм започна равностойно до 4:4, след което България поведе с две точки след атака на втора топка от Мони Николов и страхотна блокада на Алекс Грозданов. Украйна веднага стигна до 6:6 след нова атака на Олег Плотницкий и ас на Юрий Семенюк. След това съперникът пое инициативата и увеличи аванса си до 20:15. Украйна продължи да натиска и достигна 23 точки, а България навакса за 21:23 след отличен удар на Алекс Николов. Негова грешка от сервис обаче даде шанс на съперника да затвори мача, което се случи на момента - 21:25. 

ОЩЕ: Пълна ТВ програма на България на Европейското по волейбол 2026 (резултати)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Национален отбор по волейбол Европейско първенство по волейбол
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Волейбол
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес