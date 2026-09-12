Великан! Божидар Саръбоюков остана на 1 сантиметър от "абсолютната" световна титла

Българската звезда в скока на дължина Божидар Саръбоюков се представи много силно на първото в историята Световно първенство "Ultimate" по лека атлетика. Турнирът се провежда в унгарската столица Будапеща и е с общ награден фон в размер на 10 милиона долара, като победителят във всяка дисциплина ще получи 150 хиляди евро. Атлетът от Харманли се класира на втората позиция с опит от 8.34 метра - само на сантиметър от победителя Милтиадис Тентоглу.

Божидар Саръбоюков с 2-о място в Будапеща

Саръбоюков започна много силно с опит на 8.09 метра, с които зае временното второ място в класирането. Единствено олимпийският шампион Милтиадис Тентоглу записа по-силен първи скок - 8.16 метра. След това българинът се приземи на 7.92 метра с насрещен вятър, докато гъркът увеличи аванса си на върха с 8.35 метра. Швейцарецът Симоне Ехамер, който записа фаул в първия си опит, скочи 8.07 след това и зае третата позиция. Саръбоюков добави още няколко сантиметра при следващия си опит, записвайки 8.17 метра, а Тентоглу - 8.27. Гръцкият атлет не записа опит в четвъртия си последен опит. След него в сектора излезе Божидар Саръбоюков, който направи шампионски опит, но остана само на сантиметър от титлата с 8.34 метра.

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Божидар Саръбоюков е единственият представител на България на шампионата в Будапеща. Той ще получи 75 хиляди долара за това си класиране. Второто му място тук бе идеален завършек на един много силен сезон за него. Атлетът от Харманли подобри националния рекорд на 8.49 метра, триумфира в турнир от Диамантената лига и спечели бронзов медал от Европейското първенство в Бирмингам.

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