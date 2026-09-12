Войната в Украйна:

Първият в историята бой между морски дронове: Украинският "Сарган" разби руския МБЕК

12 септември 2026, 21:22 часа 1050 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Първият в историята бой между морски дронове: Украинският "Сарган" разби руския МБЕК

Украински надводен дрон "Сарган" е излязъл победител в първия по рода си сблъсък между военноморски дронове. Видео бе публикувано във Фейсбук страницата на ВМС на Украйна. Операцията е извършена съвместно с украинското военно разузнаване в Черно море.

Руският дрон е открит от служители на Главно разузнавателно управление на Украйна (ГУР), а след това е изпратен украински надводен дрон "Сарган 3000", оборудван с автоматична кула RWS Protector 12.7mm, който успешно е атакувал руския безпилотен кораб и го е потопил, се казва в съобщението.

Кадрите са заснети от украинския морски дрон и от безпилотен летателен апарат. ВИДЕОТО може да видите на този линк.

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Заглавната снимка е архивна.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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