Заместник-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че Литва ще изчезне от картата на света в случай на война с Русия: „Грешат, че правят това. Но ще кажа още повече по тази тема: те са глупаци, които не разбират, че ако, не дай си Боже, се случи нещо подобно и ние трябва да отговорим на действията им, никой няма да се застъпи за тях. Дори да има изгорена земя, никоя друга държава няма да се бори за тях“, каза той.

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Заплахи

Преди дни Медведев отправи заплаха и към Германия: "Изфабрикуван акт на саботаж е най-слабата форма на наказание за греховете им. Заслужават директен удар по всички германски производствени мощности за военно оборудване. И е много вероятно и по няколко други места в Берлин (...). Всеки терор има спонсори. В момента това са ръководителите на западните държави, предимно европейски. И те често пътуват до Киев с влак".

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Медведев избълва заканата си в официалния си канал в Телеграм. Използваният език и поведението са типични за него, особено откакто родината му нападна Украйна. Ясно е, че той отговаря на официалното обвинение от германска страна към Русия, че тя е опитала да взриви с дрон украински самолет в Лайпциг. Летището там е един от големите транспортни хъбове на НАТО в Европа.

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