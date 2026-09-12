Пак взрив в завод на заплашен от Русия: Мирчев даде кураж на Йотова да свика незабавно КСНС

"Президентът Йотова все още се колебае дали да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС). Искам да ѝ дам кураж и да го свика незабавно, защото това е поредният взрив в българския военен завод ЕМКО и защото това е саботаж, който се случва за втори път в рамките на 30 дни. Това вероятно няма да е последният случай, става въпрос за националната ни сигурност". Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев в "Говори сега" по БНТ.

Според Мирчев, взривът в складовете на ЕМКО е пореден подобен инцидент през последните 10 години. "Винаги досега всичко се потулва и разследванията не стигат доникъде. Конкретният склад е бил проверен 7 пъти от МВР само тази година. Последната проверка е от преди 20 дни и не са открити нарушения при съхранението на боеприпаси", твърди депутатът.

Мирчев наблегна на следните факти - в Украйна си тече войната, ЕМКО е един от големите български износители на оръжия и следва да се обърне внимание дали това са "предупреждения". Припомняме и, че срещу създателя на ЕМКО Емилиян Гебрев също имаше опит за покушение - чрез отравяне. А Мирчев напомни: "Последният подобен взрив беше преди 30 дни. Още тогава поискахме изслушвания на службите в парламента, което ни беше отказано от управляващите. Това са стратегически обекти, които трябва да са под наблюдение от ДАНС" - ОЩЕ: След взрива край Трявна: Спомен за семейството руски шпиони, помогнало на ГРУ за отравянето на Гебрев и саботажа на оръжейни складове

Припомняме и, че Русия през миналата година на практика заплаши директно ЕМКО - ОЩЕ: Русия се прицели в България и Емилиян Гебрев заради износ на сръбско оръжие за Украйна

Мирчев заяви, че от ДБ не търсят руска връзка самоцелно. Има обаче обективни обстоятелства - има например доклад на американския Конгрес, в който се твърди, че България е ахилесовата пета на НАТО. Там се говори за руската пропаганда, за хибридните атаки. От друга страна, разследванията на подобни инциденти в други европейски държави стигат до конкретни разкрития. В България взривовете в оръжейни предприятия никога не се разследват истински, а прокуратурата замита следите, смята депутатът. Същевременно, правителството продължава да се изолира от най-близките си съюзници в Европа и НАТО. Вчера управляващите заявиха, че страната ни няма да участва в анти-дрон щита на НАТО. По същият начин излязохме от Коалицията на желаещите и бяхме изкарани от проекта "Фребя" (FREYA) за ПВО система срещу балистични ракети, която да е европейска - по предложение на Украйна.

"Единствено президентската двойка Гюров-Кандев може да гарантира европейския път на България. Очевидно Йотова не може да го направи. Андрей Гюров трябва да се обърне към българските избиратели, към проевропейските граждани и към средната класа, която все повече усеща, че може да загуби перспективите си за развитие и начина, по който живее. Той трябва да се обърне и към избиратели на ГЕРБ, въпреки ръководството на самата партия, което подкрепи Йотова", категоричен е Мирчев.

В инициативния комитет на Йотова са действащи кметове и евродепутати и бивши депутати от ГЕРБ. Те са поискали разрешение от Борисов да са там. "Надявам се, че избирателите на ГЕРБ, които мислят, че бъдещето на техните деца и на България е в Европа, ще подкрепят Гюров", допълни депутатът.