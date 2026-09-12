"Всички вън!": Фенове на тим от Първа лига избухнаха срещу ръководството, собственика и футболистите

Феновете на тим от Първа лига призоваха за промени от "А" до "Я" в клуба. От началото на новия сезон в България един от отборите изненадва с неубедителното си представяне. Става въпрос за Черно море. Под ръководството на Илиан Илиев "моряците" се утвърдиха като един от най-стабилните отбори през последните години. Ситуацията обаче съвсем не е такава през настоящата кампания. От началото на сезона в Първа лига варненци записаха шест загуби, две равенства и само една победа.

Феновете на Черно море избухнаха срещу ръководството на клуба

За отбор, който само преди две години стана вицешампион, тези резултати са недопустими. По тази причина феновете настояват за масови промени. От националния фен клуб на Черно море излязоха с официална позиция, в която призоваха за чистка по всички етажи в клуба. Те отбелязват, че ръководството демонстрира пълно безхаберие и аматьорска работа. Според тях собствениците отдавна изглеждат абдикирали от отговорността си, а футболистите не се интересуват от резултатите, тъй като си прибират заплатите. За феновете на "моряците" няма друг вариант освен цялостна промяна.

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Позицията на фен клуба на Черно море:

"Всички вън! Време е за истината! Време е най-накрая да се поеме отговорност и нещата да се кажат такива, каквито са! Всички свикнаха с комфорта да получават подкрепата ни независимо от резултатите и отношението си. Част от футболистите сякаш не се интересуват какво ще се случи с клуба - заплатите им идват, макар да знаем, че не са големи, и няма значение дали отборът побеждава, губи или се представя по начин, недостоен за емблемата Ръководството демонстрира пълно безхаберие. Неведнъж заявявахме директно, че клубът се управлява аматьорски. В отговор получавахме минимални и закъснели действия - неща, които би трябвало да бъдат елементарна част от управлението на всеки професионален футболен клуб, а не повод за похвали.

Собствениците отдавна изглеждат абдикирали от отговорността си. Из България се разказват легенди как зад Черно море стои могъщ собственик, как всичко било наред с финансирането и как клубът се ползвал с влияние. Реалността, която ние виждаме всеки ден, е съвсем различна! Дойде времето за истината и равносметка! Проблемите не са от вчера. Те се трупат от години. Няколкото сезона, в които Илиан Илиев постигна чудеса с крайно ограничен бюджет за професионален футболен клуб от Варна - подчертаваме, от ВАРНА - само временно отклониха вниманието от тях. Но истината рано или късно излиза наяве.

СОБСТВЕНИЦИ - ПЪЛНА АБДИКАЦИЯ!

РЪКОВОДСТВО - БЕЗХАБЕРИЕ И ЛИПСА НА ВИЗИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ!

ФУТБОЛИСТИ - АМАТЬОРСКО ОТНОШЕНИЕ И ПОДИГРАВКА С ИМЕТО "ЧЕРНО МОРЕ"!

Отношението към емблемата и клуба не отговаря на нивото на българския елит. То прилича повече на отношение към отбор, примирил се с посредствеността и място във второто ниво на футбола ни. Резултатите вече го показват. РАВНОСМЕТКАТА Е ЕДНА: ВСИЧКИ ВЪН! Време е за ново начало! От този момент нататък ще се борим за истинска промяна. Прахът в очите вече е отмит. За нас няма друг вариант освен тотална чистка и цялостна промяна! Дори да дойдат най-тежките дни, сме готови да преминем през тях. По-добре труден път към истинска промяна, отколкото още години на безхаберие, примирение и работа на парче!", гласи част от позицията на фен клуба на "моряците".

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