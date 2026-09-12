След раздялата с Алвеша: ЦСКА 1948 се измъчи, но взе победа над новака Дунав Русе

След загубата от шампиона Левски в осмия кръг на Първа лига, ЦСКА 1948 се раздели с вече бившия си треньор Александър Александров. На негово място застана помощникът му Огнян Младенов, който води "червените" в срещата им от деветия ктъг на родния елит. Те посрещнаха новака Дунав Русе в София. ЦСКА 1948 поведе с ранен гол на Мамаду Диало, но Дунав

ЦСКА 1948 доминираше през първото полувреме

ЦСКА започна първото полувреме по превъзходен начин, като опита да наложи типичния за домакинствата си натиск. Това даде резултат още в седмата минута, когато Мамаду Диало откри резултата. Така той вече е с 4 гола в родния елит. До края на първата част, "червените" управляваха събитията на терена. Те записаха равен процент владение на топката с Дунав Русе, но отправиха много повече удари. По посока на вратата на "драконите" бяха отправени 6 удара, докато към тази на домакините видяхме само 2.

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Дунав Русе обърна развоя на събитията

Второто полувреме не беше толкова убедително за ЦСКА 1948, колкото първото. Още в самото начало Дунав Русе се върползва от този факт и успя да изравни резултата чрез Джордан Сейнт-Луис. В 62-рата минута "драконите" поведоха с гол на Александър Валино, но попадението на испанеца беше отмено заради засада. В края на срещата ЦСКА 1948 се мобилизира и отново показа опасното си лице. Именно заключителните минути се оказаха от най-голямо значение, като появилият се от резерната скамейка Драган Гривич отбеляза за 2:1 в 90-ата минута. Въпреки 6-минутното добавено време Дунав Русе не успя да се възползва и срещата приключи с победа за домакините.

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