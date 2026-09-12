От Русия: Нов сериозен интерес към голмайстор от българския елит

Един от най-постоянните отбори в родния елит през последните години е този на ЦСКА 1948. До голяма степен това се дължи на нападението на "червените", за което през последните сезони голяма роля играе Мамаду Диало. Но вероятността той да напусне отборът от Бистрица в посока чужбина става все по-голяма. След като и преди имаше интерес от Русия към него, сега Оренбург е набелязал нападателя на ЦСКА 1948.

Оренбург иска Мамаду Диало

Руският елитен Оренбург искаше да привлече в редиците си нападателят на румънския Динамо Букурещ Мамаду Карамоко, но според местното издание "trumedia.ro" преговорите между двата тима са ударили на камък и няма да бъдат подновени. Руснаците са давали 600 000 евро за Карамоко. След проваления трансфер, от Оренбург са се насочили към нападателя на ЦСКА 1948 Мамаду Диало. Той беше сред водещите голмайстори на Първа лига през миналия сезон, като пренесе добрата си форма и в началото на новата кампания.

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ЦСКА 1948 иска 2 милиона евро за Диало

От началото на новия сезон в Първа лига Мамаду Диало е вкрарл 4 гола в 9 кръга. Над него за момента са само четирима футболисти. Съотборникът му Фредерик Масиел, Руан Круз от Лудогорец и Асен Чандъров от Ботев Пловдив са с по 5 попадения, А Жоел Зварц от ЦСКА е с 6. От ЦСКА 1948 са готови да продадат Мамаду Диало, но само срещу много сериозна сума. Според информациите, "червените" оценяват мавританеца на 2 милиона евро.

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