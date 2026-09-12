Мистерия с платежния баланс на Русия: Къде изчезнаха 12 милиарда долара?

Според данни на Централната банка на Русия страната е отчела рекордни и необясними парични потоци в размер на 12,2 милиарда долара през второто тримесечие на 2026 г., което поражда въпроси за това колко капитал напуска страната, без да бъде отчетен. Сумата е 8,7 пъти по-висока от отчетените 1,4 милиарда долара през първото тримесечие и представлява най-високата тримесечна стойност, откакто Централната банка е започнала да събира тези данни през 1994 г.

Предишният рекорд беше 8,3 милиарда долара през първото тримесечие на 2009 г., съобщи The Moscow Times.

Ако тази цифра отразява неотчетени изходящи потоци, това може да има значение за Русия, тъй като прехвърлените в чужбина средства могат да намалят предлагането на чужда валута на вътрешния пазар, да окажат натиск върху рублата и да отклонят средства от инвестициите в страната.

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12,2 млрд. долара в графа "грешки и пропуски"

Сумата е отчетена в категорията „грешки и пропуски“ на Централната банка в платежния баланс, която официално се разглежда като показател за „статистически несъответствия“.

Тя може да бъде резултат от пропуски в отчитането, разлики в оценката, несъответствия във времето и други несъответствия. Цифрите не идентифицират участващите страни или съответните трансакции.

Икономисти обаче твърдят, че тази категория може да обхваща и трансакции, които не са отчетени другаде в платежния баланс.

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Изтича ли руското богатство в чужбина?

Икономист, цитиран от The Moscow Times, казва, че тази категория може да прикрива неотчетени изходящи капиталови потоци, докато друг посочва, че тя може да включва изтегляния чрез канали, които не се отчитат като преки инвестиции в чужбина, плащания за внос или погасяване на кредити.

Снимка: Envato

Мащабът на данните за второто тримесечие отново привлече вниманието към последните съобщения, че заможни руснаци прехвърлят активи в чужбина: The Washington Post: Руснаците масово теглят парите си от банките, за да не им ги вземе Путин.

Bloomberg съобщи през юли, позовавайки се на шестима заможни руснаци и други лица, запознати с милиардерите в страната, че някои от най-богатите руснаци са преместили милиарди долари в чужбина на фона на опасенията от забавяне на икономиката, състоянието на държавните финанси и риска от конфискации от страна на режима на диктатора Владимир Путин.

Сред посочените дестинации са Обединените арабски емирства (ОАЕ), Кипър, Турция, Саудитска Арабия и Африка като цяло. Дубай в ОАЕ се очертава като основен център за руското богатство.

Някои милиардери също така са прехвърлили активи в криптовалути, злато, имоти в чужбина и частни инвестиционни фондове, пише TVP World.