Обаждането на Стоичков към Илиана Раева, което върна специални спомени за България (СНИМКА)

Най-добрият футболист в историята на българския футбол - Христо Стоичков, е направил специално обаждане към Илиана Раева от стадион "Ацтека" в Мексико преди откриването на Световното първенство по футбол 2026. Камата е искал да покаже на Раева вратата на митичния стадион, на която нейният съпруг Наско Сираков вкара гол на световния шампион Италия на Мондиал 1986 преди 40 години.

Стоичков показа вратата, на която Наско Сираков наказа световния шампион Италия

Историята бе разказана от Илиана Раева в личния ѝ профил във Фейсбук. Ето какво написа президентът на Българската федерация по художествена гимнастика:

"Преди минута ми звънна Христо Стоичков от Мексико, включва ми камерата на телефона си, посочва вратата на стадион “Ацтека“ и ми казва: “Виждаш ли я тази врата там? Помниш ли я? Е там Наско вкара гол на световното 1986 год., на световния шампион Италия!”

Е, как да не помня, Ице?!

Как се забравя такъв момент, на такова място...", допълни още легендата на българската художествена гимнастика, като публикува и снимка на Камата, на която носителят на "Златната топка" сочи с пръст към вратата на стадион "Ацтека".