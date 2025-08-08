Обрат: Пауло Нога не е прибирал никакви компенсации от ЦСКА?

Пауло Нога не е получил никаква компенсация и няма финансови претенции към ЦСКА, а инициативата да напусне е била именно негова чрез подаването на оставка. Това пишат колегите от "Тема Спорт", чиято информация била потвърдена от източници от Борисовата градина. Новината идва, след като в медиите бе разпространено, че португалецът е прибрал неустойка при разтрогването на своя договор в началото на тази седмица.

Пауло Нога не искал пари от ЦСКА

Раздялата между "армейците" и 54-годишния специалист беше официализирана в понеделник следобед след загубата от Локомотив Пловдив на „Лаута“. „Пауло Нога вече не заема поста спортен директор на ЦСКА. Той изтъкна лошия старт на отбора в първенството като причина за своето напускане. Пожелаваме му успех в бъдещите професионални предизвикателства“, гласеше официалното съобщение на "червените".

На следващия ден се появиха информации, според които Пауло Нога и ръководството на ЦСКА са се договорили той да подаде своята оставка, но при условие, че ще бъде компенсиран за това. Размерът на неустойката на португалеца не бе ясен, както и за каква част от оставащия му договор с клуба той е бил обезщетен. Оказва се обаче, че според "Тема Спорт" Нога не е взел компенсации.

Ръководството на ЦСКА пък продължава да търси нов спортен директор, който да наследи Пауло Нога. В момента шефовете на „червените“ разглеждат няколко кандидатури. Сред спряганите имена личат тези на Стойчо Младенов, Пламен Марков, Бойко Величков и главния скаут на отбора Методи Томанов.

ОЩЕ: Официално: ЦСКА ще излиза от кризата с най-желания №9 в България