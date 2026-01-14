Официално: Левски продаде нападател, но веднага намери заместник

Лидерът в Първа лига Левски официално осъществи престижен трансфер. „Сините“ продадоха нападателя Борислав Рупанов във втория отбор от полската Екстракласа Гурник Забже. Тази новина беше официално обявена от самия клуб. Другият сигурен трансфер, свързан с „Герена“ е този на Армстронг Око-Флекс. Левски плати откупната клауза на младия ирландец и така го привлече от Ботев Пловдив. Това е първият входящ трансфер на „сините“ през зимния трансферен прозорец.

Левски: „Благодарим на Борислав Рупанов“

Ето какво написаха от Левски за трансфера на Борислав Рупанов: „Юношата на клуба направи своя дебют със „синята“ фланелка на 29 октомври 2022 година при равенството 0:0 с „ЦСКА 1948” на стадион „Георги Аспарухов“. На 3 август 2025 година отбеляза дебютния си гол при домакинската победа с 2:0 над „Славия“. За „Левски“ записа 34 мача и отбеляза 4 гола във всички турнири. Новият клуб на Рупанов е на второ място във временното класиране на полската Екстракласа, с равни точки с лидера „Висла“ (Плоцк).

Око-Флекс може да се счита за заместник на Рупанов

Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски“ благодарят на Борислав Рупанов за професионализма и всеотдайността му със синия екип и му пожелават много здраве, лични и професионални успехи“. След трансфера на Рупанов, Левски остава само с един нападател в лицето на Мустафа Сангаре. Но Армстронг Око-Флекс може да се счита за заместник на българина. По принцип титулярната му позиция е по крилото, но през сезона той игра и на върха на атаката.

