Мед за ЦСКА 1948 - кристализират 7-цифрена сума след исторически трансфер

През лятото на 2022 г. ЦСКА освободи младия талант Росен Божинов. Тогава другият „червен“ клуб ЦСКА 1948 се възползва и привлече защитника със свободен трансфер. В „Бистрица“ Божинов възроди кариерата си, като изигра 18 мача за първия отбор, 11 от които в Първа лига. И така, през лятото на 2024 г., когато беше само на 19 години, защитникът премина в белгийския Антверп.

Росен Божинов преминава в Пиза срещу 5 милиона евро

С добрите си представяния Росен Божинов привлече вниманието на отбори от топ първенствата в Европа и така се стига до историческия му трансфер в отбора от италианската Серия А Пиза. Младият централен защитник преминава на „Ботуша“ срещу 5 милиона евро - рекордна сума, платена за български защитник. Добрата новина за ЦСКА 1948 е, че ще вземе стабилна сума пари от трансфера на Божинов.

ЦСКА 1948 ще прибере 1.5 милиона евро от трансфера на Росен Божинов

Става дума за цели 30% от трансферната сума. Това означава, че в хазната на „червените“ ще пристигнат 1.5 милиона евро. Така печалбата им след раздялата със защитника става 2 милиона евро, тъй като трансферът му в Антверп беше на стойност 500 000 евро. След изиграването на 19-те мача от първия полусезон в Първа лига ЦСКА 1948 се намира на 2-ро място във временното класиране. „Червените“ спечелиха 37 точки, като победиха в 11 от срещите, 4 завършиха наравно и 4 със загуба.

