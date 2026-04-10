От ЦСКА 1948 заговориха за стимули от други отбори, треньорът на Ботев Враца не остана длъжен

10 април 2026, 17:55 часа 339 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Централният нападател на ЦСКА 1948 Атанас Илиев спечели приза за "Играч на мача" след успеха на "червените" над Ботев Враца в двубой от 29-ия кръг на Първа лига. Таранът се включи добре от скамейката и асистира на Мамаду Диало за победното попадение в срещата. В интервю Илиев намекна, че "зелените лъвове" са били стимулирани от други отбори. Старши треньорът на врачани определни подобни нападки като "несериозни".

Имало ли е стимул от трети отбор за Ботев Враца?

"Бяхме абсолютно целия мач единствения отбор, който играеше футбол на терена. Бавиха и знаете как става, като има стимули от други отбори. Отклоних за Диало и той отбеляза. Още от началото беше бавене и лежане. За всяка ситуация се правеха на хитри и ходеха до съдията. Вкарват един гол и приключваш накрая. И с червения картон, и без него пак щяхме да имаме ситуации", заяви Атанас Илиев след успеха на ЦСКА 1948 над Ботев Враца.

“Първото нещо, което е стимулът, е да спечелим мача. Ако визира това, че сме се защитавали, с човек по-малко няма как. Гледал съм доста по-грозни бавения на играта. Все пак сме с човек по-малко. Тези нападки са несериозни”, отговори Тодор Симов.

"Не е и спорна ситуацията, абсолютен втори жълт картон. Въпреки това, това са различни критерии, преди 3 дни в идентична ситуация, решението бе различно, но съдийското тълкувание е различно, но няма как да имам претенции”, гласеше коментарът на специалиста за втори жълт картон на Илия Юруков.

Джем Юмеров
Ботев Враца ФК ЦСКА 1948 Първа лига Атанас Илиев Тодор Симов
