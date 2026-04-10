От ЦСКА 1948 заговориха за стимули от други отбори, треньорът на Ботев Враца не остана длъжен

Централният нападател на ЦСКА 1948 Атанас Илиев спечели приза за "Играч на мача" след успеха на "червените" над Ботев Враца в двубой от 29-ия кръг на Първа лига. Таранът се включи добре от скамейката и асистира на Мамаду Диало за победното попадение в срещата. В интервю Илиев намекна, че "зелените лъвове" са били стимулирани от други отбори. Старши треньорът на врачани определни подобни нападки като "несериозни".

Имало ли е стимул от трети отбор за Ботев Враца?

"Бяхме абсолютно целия мач единствения отбор, който играеше футбол на терена. Бавиха и знаете как става, като има стимули от други отбори. Отклоних за Диало и той отбеляза. Още от началото беше бавене и лежане. За всяка ситуация се правеха на хитри и ходеха до съдията. Вкарват един гол и приключваш накрая. И с червения картон, и без него пак щяхме да имаме ситуации", заяви Атанас Илиев след успеха на ЦСКА 1948 над Ботев Враца.

🔴 ПОБЕДА ЗА ЦСКА! 🔥 ЦСКА победи Ботев Враца с 1:0 в двубой от 29-ия кръг на efbet Лига и спечели нови три точки. 👏 Браво, армейци! #ЦСКА1948 #СамоЦСКА Posted by FC CSKA 1948 on Friday, April 10, 2026

“Първото нещо, което е стимулът, е да спечелим мача. Ако визира това, че сме се защитавали, с човек по-малко няма как. Гледал съм доста по-грозни бавения на играта. Все пак сме с човек по-малко. Тези нападки са несериозни”, отговори Тодор Симов.

"Не е и спорна ситуацията, абсолютен втори жълт картон. Въпреки това, това са различни критерии, преди 3 дни в идентична ситуация, решението бе различно, но съдийското тълкувание е различно, но няма как да имам претенции”, гласеше коментарът на специалиста за втори жълт картон на Илия Юруков.

ОЩЕ: Скочи на Левски, но сгреши срещу пряк конкурент: Добруджа продължи болезнена серия