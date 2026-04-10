Скочи на Левски, но сгреши срещу пряк конкурент: Добруджа продължи болезнена серия

Добруджа допусна четвърта поредна загуба като гост! Тимът на Ясен Петров отстъпи с минималното 0:1 срещу Спартак Варна при визитата си на "Коритото" в двубой от 29-ия кръг на Първа лига. Единственото попадение в срещата реализира Георг Стояновски в 34-тата минута. "Соколите" се намират на 13-ото място с 26 точки, колкото имат и добричлии на 12-ата позиция във временното класиране.

Спартак Варна победи Добруджа

Срещата стартира равностойно. Шанде и Ловрич отправиха по един изстрел към двете врати в първия четвърт час. В 17-ата минута Рибейро се справи с удар на Костов. В средата на полувремето гол на Шанде бе отменен заради фал в атака. В 27-ата минута домакините пропуснаха чиста ситуация. Грънчов отправи слаб удар от изгодна позиция. Топката стигна до Чунчуков, който уцели греда.

Логичното се случи в 34-тата минута. Стояновски се разписа с мощен шут за 1:0. Не след дълго стражът на Добруджа отрази изстрел на Шанде. До почивката и Чунчуков опропасти два шанса. През втората част момчетата на Ясен Петров опитаха да отговорят. Валду Те засече добро центриране на Керчев, но не намери целта. Добричлии организираха нелоши нападения, при които липсваше последният пас или завършващият удар. Така след драматичното реми с Левски Добруджа загуби срещу пряк конкурент в битката за оцеляване.

