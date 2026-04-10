Червен картон помогна на ЦСКА 1948 да се върне в топ 3 на Първа лига

ЦСКА 1948 победи Ботев Враца с 1:0.

В началото на мача Марин Орлинов се справи с шут на Гашевич. Гостите отвърнаха с пропуск на Смоленски. В 17-ата минута Гайегос принуди Шейтанов да показва рефлекс. Малко по-късно Борислав Цонев центрира към Мамаду Диало, който от близка дистанция по непростим начин не намери целта. В 29-ата минута мачът за "червените" стана по-лесен.

Халфът на Ботев Враца Илия Юруков получи втори жълт картон за фал срещу Собреро и остави тима си с десет души на терена. До почивката добрите намеси на Орлинов не позволиха на домакините да вкарат.