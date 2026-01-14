Проблем за Левски и Веласкес: контузи се титулярен защитник

Лидерът в Първа лига Левски провежда зимния си подготвителен лагер в турския курорт Анталия. Там „сините“ изиграха и контролата си срещу унгарския Ниредхаза, завършила 0:0. За жалост на треньора на отбора Хулио Веласкес един от защитниците се контузи по време на срещата. Става въпрос за крайния бранител Оливие Камдем, който беше принудително заменен от Никола Серафимов по десния фланг на защитата след малко повече от половин час игра.

Левски: „Оливие Камдем е с травма на мускулите на задното бедро“

Ето какво написаха от Левски за Камдем: „Защитникът на „Левски“ Оливие Камдем е с травма на мускулите на задното бедро на левия крак. Това бе установено след направените медицински изследвания на футболиста в клиника в Анталия, Турция. Французинът получи контузията време на контролната среща с „Ниредхаза“ (Унгария) и бе принудително заменен. Ръководството, треньорският щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски“ пожелават бързо възстановяване и завръщане на терена на Оливие Камдем“.

Камдем е играл в 14 от 19 мача в Първа лига

Защитникът пристигна на „Герена“ през зимата на 2025 г. от Локомотив Пловдив за 75 000 евро. От тогава записа 26 мача във всички турнири за Левски, в които вкара 1 гол и даде две асистенции. От началото на настоящата кампания Камдем е взел участие в 18 срещи, 14 от които в Първа лига. След края на първия полусезон „сините“ са лидер в първенството с 44 точки, коит спечелиха в 19 мача – 14 победи, 2 равенства и 3 загуби.

