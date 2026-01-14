Домусчиев захапа Левски: Изказването на Боримиров е типичен банален лаф на български футболен ръководител

Собственикът на Лудогорец - Кирил Домусчиев, направи крайно любопитен коментар, попитан за изказване на изпълнителния директор на Левски Даниел Боримиров след срещата между елитните клубове в Националната футболна база в Бояна. Бившият полузащитник на "сините" разкри, че по негова информация са стимулирани тимове срещу столичния гранд през есенния дял от Първа лига. Боримиров се пошегува, цитирайки народната поговорка: "Който има излишни пари, да дава".

Домусчиев отговори задочно на Боримиров

„Надявам се, искрено вярвам във феърплея. Ние, като клуб, винаги сме били изрядни. Останалите сами могат да си опетнят честта или да вървят в правилната насока. Разбира се, че очакваме удари под кръста. Доста клубове ще скочат, имаме информация, че са се стимулирали отбори срещу нас. Който има излишни пари, да дава“, гласяха точните думи на директора на Левски, който не посочи конкретни имена.

Няколко дена по-късно Кирил Домусчиев посети лагера на Лудогорец в Турция. Бизнесменът гледа на живо контролата на "орлите" срещу Раков и говори пред журналисти за актуалните теми в българския футбол. Репортер го попита какво очакват разградчани от пролетния дял на сезона, припомняйки изказването на Боримиров.

"Изказването на Боримиров е банален лаф, типичен за български футболен ръководител. Всяка година е реална опасността да загубиш титлата. Това е мотивиращото. Иначе отборът няма да има никаква мотивация", отговори собственикът на "зелените".

