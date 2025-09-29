Войната в Украйна:

Разочарование за "сините": БФС разясни съдийските казуси от дербито Левски - Лудогорец

29 септември 2025, 17:03 часа 147 прочитания 0 коментара
Разочарование за "сините": БФС разясни съдийските казуси от дербито Левски - Лудогорец

Съдийската комисия към Българския футболен съюз публично внесе яснота по двата съдийски казуса от дербито между Левски и Лудогорец, завършило при резултат 0:0. Първо "сините" излязоха публично с позиция, че ще поискат ВАР-аудио от ситуациите с настъпването на Кристиан Димитров по бедрото от Кайо Видал и отменената дузпа за нарушение срещу Радослав Кирилов. От Съдийската комисия обаче са категорични, че няма съдийски грешки, а решенията са правилни.

Ето позицията на БФС:

"С оглед завишения обществен интерес към ключови ситуации в определени футболни срещи, Съдийската комисия при Българския футболен съюз подчертава необходимостта от навременното разглеждане на спорните моменти и тяхното изясняване пред спортната общественост.

С оглед на горното, при възникване на подобни ситуации те ще бъдат разглеждани на първото редовно заседание на комисията, а футболната общественост своевременно ще бъде информирана за взетите решения. Конкретни съображения и мотиви, при необходимост, ще бъдат разглеждани и обсъждани на регулярните месечни пресконференции, организирани от БФС и СК при БФС.

В тази връзка СК при БФС информира, че бе проведена среща с представители на ръководството на ПФК „Левски“ относно съдийските решения от срещата ПФК „Левски“ 1914 – ПФК „Лудогорец“ 1945, изиграна в IX кръг на efbet Лига.

Още: "До онзи ден бе Пеле, а днес - трагедия": Веласкес защити двама от футболистите на Левски (ВИДЕО)

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Левски - Лудогорец

Разгледани бяха всички аспекти на спорните ситуации. СК при БФС прие следното:

  • Ситуация 43 минута – не са налице основания за показване на червен картон на състезател №11 от ПФК „Лудогорец“, тъй като контактът е бил инцидентен и не е имал характер на грубо нарушение.
  • Ситуация 45 минута – правилно е отменен първоначално отсъдения наказателен удар за ПФК „Левски“, като намесата на ВАР е била в пълно съответствие с Правилата на играта и процедурите, а коректното решение е ъглов удар.

С всички конкретни съображения и мотиви бяха запознати представителите на ПФК „Левски“ по време на заседанието.

СК при БФС изразява готовност да продължи диалога в дух на уважение, професионализъм и партньорство, с цел утвърждаване на принципите на честната игра и повишаване на доверието във футболните процеси в България.

Съдийската комисия при БФС призовава всички футболни клубове, техните ръководства, състезатели, треньори и привърженици към проявяване на уважение към съдийските решения, доверие в установените процедури и конструктивен диалог. Само чрез взаимно уважение, дисциплина и спазване на правилата може да бъде гарантиран честният спортен дух и да се допринесе за развитието на българския футбол."

Още: "С Лудогорец играхме до гол! Стадионът ще е готов за Нова година, но не знам коя": Крушарски е във вихъра си

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Левски БФС Лудогорец Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес