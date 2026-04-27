Спорт:

Шедьовър донесе безкрайно ценна точка на борещ се за оцеляване в Първа лига

27 април 2026, 22:01 часа 386 прочитания 0 коментара

Локомотив София и Септември София завършиха 1:1 на стадиона в столичния квартал „Надежда“ в двубой от 31-вия кръг на Първа лига. Доминик Янков изведе домакините напред в резултата с помощта на рикошет в 11-ата минута. В началото на второто полувреме Валантайн Озорнвафор възстанови паритета с красива задна ножица от близка дистанция. Така тимът на Христо Арангелов събра 27 точки и се изкачи до баражното 13-о място. Локо София е 12-и с 38 пункта.

Локо София и Септември не се победиха

Домакините стигнаха първи до интересна ситуация в 11-ата минута. Делев пусна към Янков, който шутира от дистанция. Топката рикошира в Ивкич и се оплете в мрежата за 1:0. Малко по-късно Мартин Величков трябваше да показва рефлекс, за да избие удар с глава на Валантайн. В средата на полувремето гол на Едни Рибейро бе отменен заради засада в хода на атаката.  До почивката Стаматов и Фурие изтърваха изгодни положения.

Окачените бутонки

Втората част стартира с натиск на Септември. В 50-ата минута Шутен тества стража на Локо София, който пак се справи. 180 секунди след това обаче Величков остана безпомощен. Фонтейн центрира от корнер към Ивкич, който свали за Озорнвафор, а бранителят реализира с красиво акробатично изпълнение. В 63-тата минута пробив на Делев завърши с изстрел, спасен от Янко Георгиев. Подобна ситуация се разигра и по-късно, но вратарят на Септември пак се намеси. 

Джем Юмеров Отговорен редактор
Локомотив София Първа лига Септември София
