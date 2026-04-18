Футболист №1 на България, който бе искан от Барса и Ливърпул, но контузиите го лишиха от велики подвизи

18 април 2026, 11:00 часа 682 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж Actualno.com
"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

 

Николай Илиев е един от най-добрите защитници в историята на Левски. Играе за "сините" от 1983 до 1989 година и през сезон 1992/93 година. Четирикратен шампион на България (1983/84, 1984/85, 1987/88 и 1992/93 година) и двукратен носител на Купата на страната през (1984 и 1986 година). За столичния гранд записва общо 254 мача и вкарва 34 гола във всички турнири. Илиев е избран за Футболист № 1 на България за 1987 година.

Имаше класата за „Анфийлд“ и „Камп Ноу“, но тялото му каза „стоп“

За националния отбор на България изиграва 53 мача и вкарва 5 гола. Част от тима завършил на четвърто място на Световното първенство в САЩ през 1994 година. Илиев става първият български футболист, подвизавал се в италианското първенство, носейки екипа на Болоня от 1989 до 1991 година. Състезава се още за Херта (Германия) през сезон 1991/92 година и Рен (Франция) през 1993 година.

Визитката му обаче можеше да бъде още по-богата. За това разказа самият Николай Илиев в подкаста "Код Спорт". Централният защитник се е разминал с два големи трансфера - в Ливърпул още като млад талант, и впоследствие в Барселона, когато вече е бил разпознаваемо име в Европа.

"Дойдоха при мен, когато бях на 19 годиним и ми казаха "Ники, Ливърпул те иска". И какво като ме иска? Нали знаете, че преди 28 години в България въобще не можеш да си помислиш да идеш и да играеш в чужбина. Казах: "Отпиши го". Това бе първият отбор, който ме поиска. След това Щутгарт, Олимпик Марсилия, Рома, Дженоа", заяви Илиев.

"В интерес на истината, сигурно това не го знаете, но аз отказах и на Барселона. Мисля, че това се случи, когато бях в Италия и исках да напускам. Дойдоха и ми предложиха да играя там. Тогава прецених, че не трябва да ходя в Барселона.", каза още по темата "синята" легенда.

Футболист №1 на България прекратява кариерата си преждевременно заради контузии. Слабото място е коляното му. Травмите го преследват в голяма част от състезателните му години, но в Рен е близо дори до ампутация. Причината е лекарско невежество. Проблемът се оказва инфекция, получена по време на предишна операция. Според Илиев въпросната инфекция може да е причина и за сегашните му проблеми със сърцето.

Въпреки тези тежки моменти Николай Илиев ще бъде запомнен като модерен защитник, отличаващ се с интелигентна и авторитетна игра. Легендата на Левски често бележеше голове, а във въздуха бе господар. В Италия се изправяше с велики футболисти като Диего Марадона и Марко ван Бастен, но бе техен достоен противник. А ако не бяха контузиите може би името му щеше да стои редом до техните във всички класации за най-добри играчи на всички времена. Може би...

 

Джем Юмеров
