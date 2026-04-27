Емблематичен столичен тим с промени по високите етажи на властта! Чака се смяна на треньора

Изпълнителният директор на Локомотив София Иво Котев напуска клуба. Това обяви самият той пред колегите от Sportal.bg. Юношата на ЦСКА вече е уведомил собственика на "железничарите" Веселин Стоянов, че желае промяна в професионален план. По медийна информация в минутите преди срещата със Септември София Котев се е сбогувал с футболистите на "червено-черните". Специалистът започна работа в "Надежда" като технически директор през лятото на 2019 г.

"Изкарах седем години в Локомотив, остаха много спомени. Дойде време за променя, разделяме се с най-добри чувства. Пожелавам успех на отбора", заяви пред Sportal.bg Иво Котев. От утре "червено-черните" ще имат и нов наставник, след като Станислав Генчев също се разделя със столичния клуб.

Треньорът е подал оставка още след загубата от Ботев Враца в последния кръг от редовния сезон на Първа лига. Тя обаче не е била приета от собственика Стоянов. В началото на тази седмица наставникът е извел отбора за тренировка, като се е сбогувал с играчите. Последвал е нов дълъг разговор с боса на „железничарите“, който отново е отказал да приеме оставката на Станислав Генчев. В крайна сметка двете страни са се разбрали младият специалист да води тима срещу Септември София, след което да напусне. Очаква се главният мениджър на ДЮШ на клуба Александър Георгиев да води Локо София до края на сезона.

